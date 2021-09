Francesco Trapani, de luxepaus die chemiebaas Kadri de levieten leest...

De beurs was deze week het decor voor een boksmatch tussen twee verrassende tegenstanders, met een stukje Italiaanse kust als inzet.

Aan de ene kant van de ring: Ilham Kadri (52), een selfmade zakenvrouw van Frans-Marokkaanse afkomst en al 2,5 jaar CEO van de Belgische chemiereus Solvay. Aan de andere kant: Francesco Trapani (64), erfgenaam en voormalig CEO van het juwelenconcern Bulgari, die via meerdere holdings en fondsen actief is als investeerder.

Francesco Trapani Studie. Zoon van een chirurg en van Lia Bulgari, een kleindochter van Bulgari-stichter Sotirio Bulgari. Studeerde economie aan de universiteit van Napels en haalde een MBA aan New York University.

Bluebell Capital Partners, een Londens hefboomfonds dat Trapani voorzit en mee aanstuurt, verklaarde Kadri de oorlog door in een brief aan de bestuurders van Solvay haar ontslag te eisen. Bluebell verwijt Kadri dat ze haar kop in het zand steekt voor de milieuvervuiling door een sodafabriek van Solvay in het Toscaanse badplaatsje Rosignano.

Dat plaatsje is in heel Italië bekend voor zijn hagelwitte stranden, de ‘spiagge bianche’. Alleen hebben ze die kleur in de eerste plaats te danken aan decennia van kalklozingen door de nabijgelegen sodafabriek van Solvay. Hoewel de Belgische chemiereus volhoudt dat de lozingen niet toxisch en ongevaarlijk zijn, klagen milieubewegingen al jaren dat mens en natuur vergiftigd worden door sporen van zware metalen.

Verrassend is dat de groene critici nu een bondgenoot vinden in een financieel clubje in de Londense City. Bluebell is actief in het snijvlak van klassiek aandeelhoudersactivisme en duurzaam beleggen, dat meer en meer een rol speelt in de beslissingen van grote investeerders. Solvay is een soort testcase voor een nieuwe strategie, waarbij Bluebell met maar één aandeel druk probeert uit te oefenen op het management.

Zeker is dat Bluebell goede banden heeft met andere activisten, vooral met het bekende Elliott Management van Paul Singer.

Zomerresidentie

Het is onduidelijk of en hoe het fonds daar iets aan verdient, maar zeker is wel dat het goede banden heeft met andere activisten, vooral met het bekende Elliott Management van Paul Singer. Bovendien heeft Bluebell al een paar scalps van CEO's op zak, met die van voormalig Danone-topman Emmanuel Faber als bekendste. Kadri kan dus maar beter op haar tellen passen.

De keuze voor een Italiaans symbooldossier als Solvay Rosignano wordt mee verklaard door het feit dat het fonds geleid wordt door drie Italianen. Een pikant detail is dat de familie Bulgari tot 2014 eigenaar was van een indrukwekkende zomerresidentie in Castiglioncello, een buurgemeente van Rosignano. Trapani is dus wellicht goed vertrouwd met de problematiek van de fabriek, die amper een paar kilometer verder ligt.

Schermvullende weergave Villa Godilonda, de voormalige zomerresidentie van de familie Bulgari, ligt op een boogscheut van de omstreden Solvay-fabriek. ©rv

Trapani is een achterkleinzoon van Sotirio Bulgari, de Griekse zilversmid die het juweliersbedrijf met zijn naam in 1884 oprichtte. Al op zijn 27ste werd hij benoemd tot CEO, toen Bulgari precies een eeuw oud was. Onder zijn bewind groeide het bedrijf uit tot een van 's werelds succesvolste luxemerken. Trapani opende in de hele wereld chique Bulgari-winkels, stapte in andere luxeproducten zoals parfums en handtassen en lanceerde samen met partner Marriott een keten van luxehotels.

LVMH

In 1995 bracht Trapani Bulgari naar de beurs, 16 jaar later begeleidde hij het bedrijf weer naar de uitgang, via een verkoop aan het Franse luxeconcern LVMH voor 4,3 miljard euro. Onder zijn bewind was het vermogen van zijn familie met honderden miljoenen aangegroeid.

Na de verkoop bleef Trapani nog enkele jaren in dienst van LVMH, maar hij bouwde ook belangen uit als investeerder, vooral in de luxe- en de modesector. In 2017 nam hij een belang van ruim 5 procent in de Amerikaanse juwelier Tiffany. Hij loodste er zijn voormalige rechterhand van Bulgari, Alessandro Bogliolo, binnen als CEO.

Pizza en ijs

De voorbije jaren diversifieerde Trapani ook naar voeding, met de overname van de Milanese pizzaketen Briscola en de biologische ijsfabrikant Geloso. Via zijn vehikel VAM Investments richtte hij vorig jaar de modegroep Gruppo Florence mee op, die enkele bekende Toscaanse modemerken omvat.

Dat Trapani vandaag in de boksring uitkomt tegen Kadri, is een uitloper van de Tiffany-deal uit 2017.