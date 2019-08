Gelatine en plastic houden Tessenderlo op koers

Tessenderlo, de agro- en chemiegroep van ondernemer Luc Tack, zegt dat hij op koers zit om dit jaar een hogere winst af te leveren dan vorig jaar. Daar was bij analisten twijfel over gerezen.

Maar vooral dat winstcijfer is geflatteerd door een mix van eenmalige factoren. Zo voegde de overname van het energiebedrijf T-Power 24,4 miljoen toe aan de ebitda. De toepassing van de nieuwe boekhoudregel IFRS16 (het meetellen van operationele leasing in de schulden) zorgt op papier voor een winsttoename met 12,6 miljoen euro, en ook de wisselkoerseffecten speelden in het voordeel van Tessenderlo.

Maar ook als je al die effecten uit de vergelijking haalt, slaagde Tack er nog in om de winst met 4,7 miljoen euro of net geen 5 procent te doen stijgen. De Agrodivisie, die meststoffen maakt voor de landbouw, presteerde zoals verwacht zwak door een uitgesteld plantseizoen in de VS (de ebitda daalde er 9,5 procent zonder boekhoud- en wisselkoerseffecten), maar de andere twee divisies compenseerden dat.