Gelatinetak geeft Tessenderlo stevig boost tijdens pandemie

Die sterke prestatie is vooral te danken aan de afdeling Bio-Valorization, waar Tessenderlo de jongste jaren - inspelend op de vraag naar meer 'bio' (dieren)voeding - fors investeerde. De afdeling verwerkt dierlijke resten tot gelatine. Die producten worden steeds vaker gebruikt in de gezondheidsindustrie en voor schoonheidsproducten. Denk aan snoepgoed, yoghurt of medicijncapsules, maar ook nieuwere toepassingen zoals collageenpeptipe in antirimpelcrèmes.