Gentse multinational Christeyns zet schouders onder Vlaamse waterrecyclage

De Gentse multinational Christeyns gaat de waterrecyclagetechnologie van de Vlaamse kmo Veride lanceren bij wasserijen wereldwijd. ‘We beloven een gebruik van een halve liter water per kilo was. Bij u thuis is dat 20 liter.’

Veride werd opgestart in 2013 en heeft al een honderdtal waterzuiveringsprojecten op zijn palmares. Het bouwde onder meer een installatie om rioolwater te zuiveren, in opdracht van Aquafin. Ook werkte het voor de brouwerij Sint-Bernardus, de dierentuin in Antwerpen, slachthuizen en cosmeticaproducenten. Het bedrijf telt twaalf werknemers en haalt 2,5 miljoen euro omzet.

Met Christeyns als partner gaat voor Veride de poort open naar industriële wasserijen wereldwijd. Christeyns levert reinigingsmiddelen aan duizenden wasserijen en haalt 282 miljoen euro omzet.

Veride zette een concept op punt om het afvalwater van wasserijen te zuiveren en klaar te maken voor hergebruik. ‘Dat is niet evident. Het is complex afvalwater met een mix van chemicaliën en katoenpluizen’, zegt Alain Bostoen, de eigenaar en CEO van Christeyns en bestuurder bij KBC Groep.

Wasmachines bij de mensen thuis moeten eigenlijk afgeschaft worden. Alain Bostoen CEO en eigenaar Christeyns

Het gebruik van regen-, grond- of stadswater kan door de recyclagetechnologie drastisch ingeperkt worden. Volgens Bostoen zal amper 0,5 liter ‘extern’ water per kilo was nodig zijn. ‘Tegenover 3 liter in een moderne wasserij, en 20 liter bij u thuis. Eigenlijk zouden wasmachines bij de mensen thuis afgeschaft moeten worden. Dat kan zo veel efficiënter’, zegt hij. ‘We sluiten de cirkel. Het enige water dat je nog verbruikt is dat dat verdampt bij het drogen.’

Alles in een container

Alle technologie van Veride wordt gebundeld in een container. Dat maakt het niet alleen makkelijk om de installatie te transporten, maar ook om ze aan te sluiten bij de klant. ‘Dit is een product, geen project. Dat maakt het schaalbaar’, zegt Bostoen. De joint venture mikt op grote, industriële wasserijen die werken voor hotels, ziekenhuizen en horecazaken. De investering voor zo’n installatie is ongeveer 0,5 miljoen euro.

Christeyns neemt de distributie op zich. ‘Ik wilde naar het buitenland, maar het is niet eenvoudig om daar als kmo aan de bak te komen. Via Christeyns kan dat snel en efficiënt’, zegt Ward De Wachter, de oprichter van Veride. ‘We hebben al meer dan dertig aanvragen ontvangen, onder meer vanuit Duitsland, Portugal en Denemarken.'