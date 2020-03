Gentse producent: 'Vraag naar handgels volledig op hol geslagen'

Het Gentse Christeyns heeft onder druk van de Franse premier de productie van handgels in zijn Franse site verdrievoudigd. 'De vraag is op hol geslagen. Die is tien, misschien honderd keer groter dan wat we kunnen produceren.'

Christeyns, met hoofdkwartier in Gent, produceert onder meer desinfecterende handgels, die zeer in trek zijn als beschermingsmiddel tegen het coronavirus. ‘De vraag is op hol geslagen. Ik heb er geen andere woorden voor’, zegt Jef Wittouck.

Het bedrijf verdrievoudigde de productiecapaciteit van de desinfecterende alcoholproducten al, door ploegen bij te zetten. ‘We zitten aan ons maximum, maar zelfs dat is nog ruim onvoldoende. Ik denk dat de vraag tien keer groter is dan wat we kunnen produceren, misschien honderd keer. Ik durf er geen getal op te plakken.’

Ik denk dat de vraag tien keer groter is dan wat we kunnen produceren, misschien honderd keer. Ik durf er eigenlijk geen getal op plakken. Jef Wittouck CEO Christeyns

De handgels van Christeyns belanden niet in de supermarktrekken, maar in ziekenhuizen, bedrijven, fabrieken en laboratoria. ‘De vraag komt echt van overal. Zelfs vrienden en kennissen vragen ernaar, en scholen benaderen ons rechtstreeks, terwijl we geen directe verkoop doen.’

Christeyns produceert de gels voornamelijk in zijn Franse fabriek. ‘We werden door het kabinet van de eerste minister onder druk gezet om de productiecapaciteit maximaal uit te breiden’, zegt Wittouck. Hij houdt ook rekening met een exportverbod. ‘Dat geldt al voor mondmaskers. We exporteren vanuit Frankrijk over de hele wereld. Een exportverbod zou betekenen dat we al onze klanten gefrustreerd moeten achterlaten. Dat zou een grote handicap zijn’, zegt Wittouck, die ook signalen van grondstoftekorten ziet. ‘Bepaalde additieven worden moeilijk beleverbaar. Ook alcohol zelf wordt een schaars goed.’

Handgels, made in ... Italië

Behalve in Frankrijk maakt Christeyns de desinfectiegels ook in het VK en… Italië. ‘Het is daar een bizarre situatie. Enorm spannend. Maar onze fabriek draait er wel gewoon verder. Iedereen die niet aanwezig moet zijn, werkt thuis, maar wie nodig is voor de productie komt werken.’

Die gels zijn maar een klein deel van onze omzet. We hebben veel meer nadeel dan voordeel van deze crisis. Daar is geen twijfel over. Jef Wittouck CEO Christeyns

De exponentieel stijgende vraag naar handgels betekent evenwel niet dat Christeyns een topperiode meemaakt. Integendeel. ‘Die gels zijn maar een klein deel van onze omzet. We hebben veel meer nadeel dan voordeel van deze crisis. Daar is geen twijfel over.’

Wasmiddelen voor hotellinnen

Christeyns ontwikkelt allerhande producten en systemen om kantoren, installaties in voedingsbedrijven en ziekenhuizen te reinigen. Ook toerisme is een belangrijke driver van omzet en winst. Christeyns levert wasmiddelen en -systemen voor bedlinnen in de hotelsector. ‘Die markt is stilgevallen. Zakenreizen en evenementen worden geannuleerd. Ik hoorde dat de bezetting van Gentse hotels de helft is van normaal. In Italië is het nog erger. Daar gaat gewoon alles dicht.’

Ik was uitgegaan van een probleemloos goed jaar, maar de miserie is op ons hoofd en op iedereens hoofd gevallen. Jef Wittouck CEO Christeyns

2020 zal geen topjaar worden voor Christeyns. Wittouck: ‘Ik was uitgegaan van een probleemloos goed jaar, maar de miserie is op ons en op iedereens hoofd gevallen. Wat gebeurt, is verontrustend. Maar we hebben nog crisissen meegemaakt. En het zal ook niet de laatste zijn. We overleven het wel.’