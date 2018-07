George Forrest koopt Val Saint Lambert

George Forrest, de Belgische zakenman met een industrieel imperium in Congo, koopt een belang van 75 procent in het noodlijdende Belgische kristalbedrijf Val Saint Lambert.

Val Saint Lambert was tot voor de komst van Forrest in handen van Jacques Somville, een Belg die carrière maakte in de Congolese industrie en er de concurrentie aan ging met... George Forrest. 'Lubumbashi is een klein dorp. Iedereen kent er iedereen. Wel, Somville en Forrest zijn hier de kemphanen', zei een Congokenner enkele jaren geleden aan De Tijd.