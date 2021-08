Gilde-fonds GEM koopt lijm- en oliespecialist Innotec

De producten van Innotec worden onder meer gebruikt in de auto-industrie, bij de productie van trucks en in de bouw.

Gilde Equity Management (GEM) koopt de producent van onderhouds-, reparatie- en reinigingsproducten Innotec. Het prijskaartje is niet bekend. ING België stapt uit het kapitaal.

Innotec ontwikkelt onderhouds-, reparatie- en reinigingsproducten voor professioneel gebruik. De producten van het Kempische bedrijf worden onder meer gebruikt in de auto-industrie, bij de productie van trucks en in de bouw. Het wordt wel eens omschreven als een 'mini-Soudal' - een referentie naar de eveneens Kempische producent van lijmen, siliconen en polymeermastieken -, al gaat de vergelijking maar deels op. Het bedrijf is goed voor een omzet van meer dan 40 miljoen euro.

Innotec zat tot nu toe in de handen van oprichter Michiel Hehenkamp en van ING België. De durfkapitaaltak van de bank bezat iets meer dan 36 procent van de aandelen. Gilde Equity Management (GEM Benelux) koopt een meerderheidsbelang in de groep. Hehenkamp en het management rond CEO Dimitry Jansen behouden een minderheid in de nieuwe constructie. Jansen kwam vorig jaar als CEO aan boord.

Na de verkoop van de participatie in Innotec heeft ING Corporate Investments onder meer nog participaties in de bouwmaterialengroep Fedrus (13,78%) - waarin het investeerde aan de zijde van het investeringsfonds Sofindev - en de verhuurder van audiovisueel materiaal AED Rent (29,81%), dat ook de vroegere Alfacam-studio's omvat.