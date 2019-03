Glyfosaat-studies moeten vrijgegeven worden

In 2017 werd de Europese vergunning voor glyfosaat - het werkzame bestanddeel in onder andere de onkruidverdelger Roundup van de chemiereus Monsanto - met vijf jaar verlengd. De studies die aan de basis van die beslissing lagen werden niet openbaar gemaakt.

Meer dan een miljoen Europese burgers spraken toen hun bezorgdheid uit, omdat glyfosaat een van de meest gebruikte herbiciden is in de Europese Unie en Roundup volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 'waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens'.

Hoger openbaar belang

Bij het Europees Hof van Justitie werden twee zaken aangespannen tegen de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Onder meer de groene fractie in het Europees Parlement, waar Bart Staes (Groen) deel van uitmaakt, deed dat. Zij halen nu hun slag thuis, want het Hof besliste donderdag dat EFSA de studies openbaar moet maken omdat de informatie over de invloed op het milieu van hoger openbaar belang is dan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken bedrijven. Dat was EFSA's oorspronkelijke argument om de studies geheim te houden.