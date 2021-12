Greiner houdt vast aan overnamebod op Recticel

De Oostenrijkse kunststoffabrikant Greiner houdt vast aan zijn bod op Recticel, ook nu de Belgische soepelschuim- en isolatiemaker zijn divisie Engineered Foams van de hand heeft gedaan. Dat laat Greiner weten in een aanvulling op het prospectus van zijn overnamebod.

Recticel maakte vorige week bekend dat het een bindende overeenkomst had gesloten met de producent van polyurethaanschuimen Carpenter, nadat de aandeelhouders daarvoor met een ruime meerderheid het licht op groen hadden gezet. Carpenter telt 656 miljoen euro neer voor de tak Engineered Foams. De transactie zou midden volgend jaar afgerond zijn.

De CEO van Recticel Olivier Chapelle benadrukte dat de verkoop van de bedrijfstak een defensieve beslissing was om zich te verzetten tegen het bod van het Oostenrijkse Greiner. Dat bod was niet in het belang van het bedrijf en de aandeelhouders, zei de topman, die verwachtte dat Greiner zijn bod zou intrekken.

We beschouwen de markt van isolatieschuim als een aantrekkelijke activiteit met consolidatiepotentieel. Greiner

Maar dat doet Greiner dus niet. Hoewel het Oostenrijkse bedrijf de gevolgen van de afstoting van Engineered Foams 'niet met voldoende zekerheid kan beoordelen' door de 'beperkte financiële informatie' die Recticel vrijgaf, houdt het vast aan zijn overnamebod en de biedprijs van 13,5 euro per aandeel. Ter herinnering, het aandeel Recticel noteert dezer dagen aan bijna 18 euro.

Isolatie

Over een langere aanwezigheid van Greiner in het nieuwe Recticel - de groep vervelt tot een pure isolatiespeler - laat Greiner nog niet in zijn kaarten kijken.

'Hoewel we geen blootstelling hebben aan isolatieschuim, beschouwen we de markt van isolatieschuim als een aantrekkelijke activiteit met consolidatiepotentieel. Via het bod op Recticel kunnen we voor het eerst toegang krijgen tot die markt', licht Greiner toe. 'Recticels isolatiedivisie heeft een aantrekkelijke blootstelling aan de toenemende vraag naar hogere energie-efficiëntie in de strijd tegen klimaatverandering.'