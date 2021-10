Greiner zet bod op Recticel onverkort door

De Oostenrijkse groep Greiner blijft achter haar bod op de Belgische rivaal Recticel staan. Dat leert een persbericht. Het Greiner-bod ter waarde van 13,50 euro per aandeel, dat analisten van bij de aankondiging dit voorjaar als karig omschreven, gaat donderdag van start en loopt tot 17 december.

Greiner reageert zo op de tegenzet van Recticel, dat uit de handen van de Oostenrijkers wil blijven door zijn afdeling Engineered Foams - de tak waar Greiner in geïnteresseerd is - te verkopen aan het Amerikaanse Carpenter .

In de mededeling omschrijft Greiner die tegenzet als 'zeer voorwaardelijk', omdat die 'nog afhankelijk van een boekenonderzoek, de goedkeuring van de aandeelhouders en de kartelinstanties' is.

Bovendien claimt de Oostenrijkse chemiegroep dat haar bod ter waarde van 13,50 euro per aandeel overeenstemt met een ondernemingswaarde van 20,80 euro, op basis van de 'gebruikelijke waardering voor de divisies isolatie en bedding'. Dat zijn dus de twee afdelingen waar Greiner niet in geïnteresseerd is.