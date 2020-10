Groen licht voor Antwerpse mega-investering Ineos

Vlaams minister van Om­geving Zuhal Demir (N-VA) moest ten laatste vandaag de knoop doorhakken over de toekenning van een omgevingsvergunning aan de chemiegroep Ineos voor de opstart van Project One, de grootste chemie-investering in de Antwerpse haven in decennia. Woensdagavond heeft ­Demir dat gedaan, meldt De Standaard.

Demir bekrachtigt zo het positief advies dat de Vlaamse administratie eind vorige maand had uitgebracht. 'Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn, en zeker midden in de energie- en chemiecluster van de haven van Antwerpen', luidt de verantwoording van Demir. 'Ineos investeert 5 miljard euro in het project', benadrukt de minister.