Groen licht voor Ineos-project is opluchting voor hele chemiesector

Het chemiebedrijf Ineos wil al in het voorjaar met de grondwerken voor Project One beginnen, maar tegenstanders kunnen nog in beroep gaan.

Dankzij de vergunning voor Project One van het Britse chemiebedrijf Ineos komt er een project van 3 miljard euro naar de Antwerpse haven. De chemiesector is opgelucht dat het stikstofarrest het megaproject niet heeft beïnvloed.

De veelbesproken ethaankraker van de chemiereus Ineos kreeg donderdag een omgevingsvergunning van de Antwerpse deputatie. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) legde wel een extra voorwaarde op: het bedrijf moet klimaatneutraal worden. Ineos wil dat binnen de tien jaar na de ingebruikname halen door nieuwe technologie.

Waarvoor krijgt Ineos een vergunning?

Project One is de codenaam voor een ethaankraker. Ethaan, een vloeibaar gas dat gewonnen wordt bij schaliegasprojecten in de Verenigde Staten, wordt omgezet in ethyleen, een basisgrondstof in de petrochemie. Volgens Ineos wordt ethyleen gebruikt om auto's lichter te maken of windturbines te produceren, maar tegenstanders wijzen erop dat een groot deel naar de klassieke plasticindustrie gaat.

Het Britse chemiebedrijf moet binnen tien jaar na de opstart in 2026 klimaatneutraal worden, maar de weg daarnaartoe ligt niet vast.

De mega-investering is een visitekaartje voor de Vlaamse chemiesector.

Ethaan gebruiken in een kraker is veel milieuvriendelijker dan te werken met het aardoliederivaat nafta, de traditionele grondstof voor ethyleenproductie. Zo kan 2 miljoen ton CO 2 per jaar worden uitgespaard. 'We stoten drie keer minder CO 2 uit dan andere Europese installaties en de helft minder dan de 10 procent beste sites', zegt Ineos-woordvoerster Nathalie Meert.

Een ander onderdeel van Project One, een installatie voor een andere chemische bouwstof, propyleen, zat niet meer in deze aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dat project is on hold gezet. 'Het is niet definitief afgevoerd, maar het is nu niet aan de orde', zegt Meert.

Is beroep nog mogelijk?

Op sociale media verschenen al strijdvaardige berichten van tegenstanders. Zij kunnen nog in beroep gaan bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Die oordeelde in een eerder vergunningstraject positief over het dossier. Milieuorganisaties als de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace dienden bezwaren in en bekwamen vorig jaar dat een nevenvergunning voor het kappen van bomen op het terrein al werd geschorst. Ineos vroeg nadien een nieuwe allesomvattende vergunning aan, die nu is toegekend door de provincie. Het chemiebedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe wil al in het voorjaar met de grondwerken beginnen.

Het document van de vergunning en de argumentatie was vrijdagavond nog niet beschikbaar. Maar het lijkt erop dat de stikstofdiscussie, waardoor onder meer de nieuwe gascentrale van Engie Electrabel in Vilvoorde geen vergunning kreeg, in dit dossier nog geen grote rol speelde. Ineos engageert zich om de stikstofuitstoot te verminderen met een zogenaamde SCR-installatie. Daarmee daalt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) uit de schoorsteen fors, maar is er wel een extra uitstoot van ammoniak. Door de vergunning toe te kennen oordeelt de provincie Antwerpen dat die bijkomende ammoniak geen probleem is. Bij een beroepsprocedure is het aan de minister om dat te bevestigen.

Hoe wil Ineos de fabriek klimaatneutraal maken?

De fabriek zal bij de start in 2026 voor zijn energie al voor een deel gebruikmaken van de waterstof die vrijkomt bij eigen processen. 'We kunnen technisch naar 100 procent waterstof gaan, maar dan moet er op grote schaal klimaatvriendelijke waterstof beschikbaar zijn. Dat is nu nog niet zo', zegt Meert. Twee andere pistes zijn het afvangen en opslaan van CO 2 en het elektrificeren van de ovens. Maar ook die technologie is nog niet matuur.

Opdat Ineos de komende jaren die nieuwe technologie effectief zou aanwenden, is een voorwaarde van de deputatie dat de Vlaamse dienst Handhaving geregeld opvolgt of de best beschikbare technologie wordt gebruikt.

Hoe belangrijk is het project?

Met ongeveer 3 miljard euro is dit de grootste investering in de Belgische chemiesector in 25 jaar. Project One van Ineos in Lilo is goed voor 450 rechtstreekse banen: 300 bij Ineos en 150 bij vaste toeleveranciers zoals onderhoudsfirma's. Daar komt nog een veelvoud aan indirecte banen bij.

De miljardeninvestering is ongezien in Europa. Dergelijke grote investeringen werden de voorbije decennia nog gedaan in het Midden-Oosten of de VS, waar goedkope grondstoffen beschikbaar zijn, of in Azië, vlak bij een grote snelgroeiende markt. Dat visitekaartje kan het handelsagentschap Flanders Investment & Trade nu voorleggen om buitenlandse investeerders warm te maken.