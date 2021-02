Grote manoeuvres op til rond harsenreus AOC

Het investeringsfonds CVC werkt aan een gedeeltelijke of volledige verkoop van AOC, een harsen- en composietenreus met meerdere Belgen aan de knoppen. Dat vernam De Tijd. Het prijskaartje kan oplopen tot zo'n 3 miljard dollar (2,5 miljard euro).

CVC heeft JP Morgan gemandateerd om de 'strategische opties' voor AOC te bekijken. Dat proces zit nog in een prille fase en kan uitmonden op een gedeeltelijke of volledige verkoop van de groep. Zowel industriële als financiële spelers komen in aanmerking als potentiële kopers. Ook een beursgang is naar verluidt een van de opties.

AOC is gespecialiseerd in polyesterharsen. Die worden gebruikt als een bindmiddel voor glasvezel en koolstofvezel, wat oplossingen biedt bij het lichter maken van voertuigen en het bouwen van windmolenwieken, anticorrosieve buizen en tanks. Aliancys, een van de onderdelen van de groep, ontwikkelde harsen voor het herstel van waterleidingen en rioolsystemen zonder dat straten worden opengebroken.

Groeispurt

AOC's verhaal bij CVC gaat terug tot 2015. De private-equitygroep kocht toen Aliancys, een specialist in hoogwaardige polyesterharsen van de Nederlandse groep DSM. Die DSM-divisie had toen een sterke positie in Europa en in Azië en was goed voor 250 miljoen dollar omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen dollar.

Dat was de start van een forse groeispurt. In 2017 kocht Aliancys de harsoperaties van het Chinese Sinopec en een jaar later zette het een grote stap door te fuseren met het twee keer grotere AOC, de Amerikaanse marktleider. De families achter AOC kwamen toen mee in het kapitaal, naast CVC en het management. In juli 2020 kocht de fusiegroep een afdeling van het Amerikaanse Ashland - een deal van 100 miljoen dollar die ze volledig in cash betaalde - en eind vorig jaar legde ze de hand op de harsenafdeling van Spolchemie.

AOC is uitgegroeid tot een wereldspeler in harsen en composieten met een omzet van 1,2 miljard euro en een ebitda van 250 miljoen. Dat is respectievelijk vijf en elf keer meer dan vijf jaar geleden.

Gezien die omvang belooft een volledige verkoop uit te draaien op een megadeal. Ter vergelijking: het Duitse chemieconcern Covestro betaalde eind vorig jaar 12 keer de ebitda voor de overname van DSM's coating- en harsenafdeling. Als AOC eveneens zo'n 'multiple' haalt, zal er straks sprake zijn van een prijskaartje van om en bij 3 miljard dollar. Maar het kan mogelijk nog meer zijn, want AOC zit met een ebitda-marge van meer dan 20 procent bij de beste leerlingen van de composieten- en harsenklas.

Harsen-Belgen

AOC heeft een stevig Belgisch tintje. De composieten- en harsenreus wordt geleid door de Belg Luc De Temmerman. En sinds begin dit jaar leidt de Belg Stefan Osterwind de Europese tak van de groep. Op de achtergrond zitten de Belgen van het Brusselse kantoor van CVC. Zij zijn wereldwijd de voortrekkers in chemie en hoogwaardige materialen en de architecten van AOC.

Bij CVC en AOC wou men geen commentaar kwijt over de op til zijnde transactie.

AOC is niet het enige Belgisch verkoopdossier waarmee CVC bezig is. Enkele weken geleden schreef De Tijd dat de private-equitygroep een koper zoekt voor de Lokerse aluminiumreus Corialis. Het voormalige Aliplast is een van de grootste Europese producenten van aluminiumprofielen voor onder meer vensters, deuren en muurgevels. Het prijskaartje van de deal kan oplopen tot meer dan anderhalf miljard euro.