Handel in Recticel opgeschort

Heeft Recticel eindelijk alles in gereedheid gebracht om de Oostenrijkse jager Greiner af te houden?

Greiner kocht in mei het belang van Bois Sauvage (van 27%) in Recticel voor 13,50 euro. Dat gebeurde in alle geheim, achter de rug van Recticel.

Greiner lanceerde vorige week bovendien officieel een vijandig bod op alle andere aandelen. Dat karige bod van 13,50 euro heeft weinig of geen kans op slagen, en Greiner lijkt niet van plan dat bod op te trekken.

Dat zou betekenen dat Recticel zit opgescheept met een concurrent in het aandeelhouderschap, een concurrent die bovendien een blokkeringsminderheid heeft.

Dat Recticel en Greiner elkaar in al die maanden slechts één keer, minder dan een uur, hebben gesproken, maakt duidelijk dat Recticel geen interesse heeft in de avances van Greiner. Recticel vreest namelijk dat Greiner het bedrijf zal opknippen en de isolatiedivisie zal doorverkopen aan het Ierse Kingspan. Greiner spande in het verleden - achter de rug van Recticel, met wie het toen nog een joint venture had - al eens samen met de Ieren om Recticel van de beurs te halen.

Strategische alternatieven

Recticel liet in mei al duidelijk verstaan niet te zijn opgezet met de stand van zaken en ging toen meteen op zoek naar 'strategische alternatieven'. Die zoektocht sleept nu al enkele maanden aan.

De schorsing van het aandeel doet vermoeden dat Recticel klaar is om een tegenzet te doen. Is er een witte ridder gevonden die een hoger bod op Recticel in petto heeft?

Of bewandelt Recticel een andere piste, waarbij het het bedrijf de afdeling technische schuimen van de hand doet, waardoor Greiner geen interesse meer heeft? In dat geval zou Recticel voortgaan als een pure isolatiespeler, met nog de divisie Bedding die ook in de etalage staat.

Of heeft Recticel nog een andere oplossing gevonden om Greiner buiten te houden?