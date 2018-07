Handelsoorlog: Solvay stelt investeringen in de VS in vraag

Europa heeft volgens Solvay-topman Jean-Pierre Clamadieu sterke leiders nodig die met hun vuist op de tafel kunnen slaan.

De Belgische chemiegroep en Bel20-lid Solvay vraagt zich in het kader van de oplopende handelsspanningen tussen Europa en de VS af of investeringen in de VS nog zin hebben. Dat zei Jean-Pierre Clamadieu, de CEO van Solvay, aan het persbureau Reuters.

Volgens Clamadieu stopte Solvay geld in fabrieken in landen als de VS en China vanuit de premisse dat ze hun producten eenvoudig zouden kunnen verschepen naar andere landen. 'Het feit dat plots barrières opduiken leidt bij ons tot vragen zoals: kunnen we blijven investeren in de VS?', aldus Clamadieu.

'Als we zien dat er zich voor de lange termijn een handelsoorlog lijkt af te tekenen, stelt dat onze strategie voor het kiezen van locaties voor onze operaties in vraag', zei de topmanager in de marge van een conferentie in het Franse Aix-en-Provence. Clamadieu is sinds kort ook voorzitter van de Franse energiereus Engie.

De man meent ook dat er duidelijk barsten komen in het eensgezinde antwoord van Europa aan het adres van de VS. 'Europa heeft institutionele middelen (om in te zetten tegen de VS, red.), maar het mist sterke leiders die met hun vuist op de tafel kunnen slaan met de kracht die nodig is', aldus nog Clamadieu.