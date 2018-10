Hans Casier (Ineos) wordt nieuwe meneer chemie

Zwijndrecht

Hans Casier is gepokt en gemazeld in de sector die hij nu gaat vertegenwoordigen. Na zijn studies chemie, landbouwwetenschappen en industrieel management ging hij aan de slag bij BP Chemicals in Zwijndrecht. Die vestiging kwam in 1998 in handen van het opkomende chemieconcern Ineos. In 2005 werd hij CEO van Ineos Oxide en sinds 2014 is hij CEO van Ineos Phenol (actief in de productie van fenol en aceton).