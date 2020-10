Harsenreus AOC breidt uit in Oost-Europa

De hars- en composietenproducent AOC vergroot zijn voetafdruk dankzij de overname van zijn Oost-Europese sectorgenoot in Tsjechië. Met Belgen aan boord groeide het bedrijf uit van een afdeling van het Nederlandse DSM tot een wereldmarktleider.

AOC, voor het grootste deel in handen van de investeringsreus CVC, koopt de harsenafdeling van Spolchemie, een chemiebedrijf dat in de handen was van de Tsjechische investeerder Kaprain. Hoeveel AOC op tafel legt voor de overname is niet bekend.

Via de deal verstevigt AOC nog wat meer het wereldleiderschap in zijn metier. Polyesterharsen worden gebruikt als een bindmiddel voor glasvezel en koolstofvezel, wat oplossingen biedt bij het lichter maken van voertuigen, het bouwen van windmolenwieken of anticorrosieve buizen en tanks. Aliancys, een van de onderdelen van de groep, ontwikkelde harsen voor het herstel van waterleidingen en rioolsystemen, zonder dat straten worden opengebroken.

AOC wordt geleid door de Belg Luc De Temmerman. Sinds begin dit jaar leidt de Belg Stefan Osterwind de Europese tak.

Belgisch luik

De deal heeft een Belgisch luik. AOC wordt geleid door de Belg Luc De Temmerman. Sinds begin dit jaar leidt de Belg Stefan Osterwind de Europese tak. En op de achtergrond zitten de Belgen van CVC. Ze zijn wereldwijd de voortrekkers in chemie en hoogwaardige materialen en de architecten van AOC.

1,2 miljard Omzet AOC haalt een omzet van 1,2 miljard en een ebitda van 200 miljoen euro, tien keer meer dan vijf jaar geleden.

AOC's verhaal gaat terug tot 2015. CVC kocht toen Aliancys, een specialist in hoogwaardige polyesterharsen. Die divisie van DSM had toen een sterke positie in Europa en in Azië en was goed voor 250 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen.

Dat was het begin van een fors groeiparcours. In 2017 kocht het de harsoperaties van het Chinese Sinopec en een jaar later zette Aliancys een grote stap door te fuseren met het twee keer grotere Amerikaanse AOC. De families achter AOC kwamen toen mee in het kapitaal, naast CVC en het management. Het nieuwe geheel is, onder de naam AOC, een wereldspeler in harsen en composieten. Het haalt een omzet van 1,2 miljard en een ebitda van 200 miljoen euro, tien keer meer dan vijf jaar geleden.

Tweede coronadeal

De Tsjechische overname is de eerste van Osterwind. 'We kunnen nu een veel breder gamma aanbieden in Centraal- en Oost Europa', zegt hij. Het is de tweede overname van AOC in volle coronacrisis. In juli kocht het een afdeling van de Amerikaanse groep Ashland - een deal die volledig in cash betaald werd.