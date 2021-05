Het discrete imperium van TVH-telg Pascal Vanhalst

Abriso maakt isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen. Het is Europees marktleider in zijn branche.

Pascal Vanhalst was al actief in hoogtewerkers en gasveren. Nu komt daar onder meer ook plasticfolie met luchtbelletjes (bubble wrap) bij. Maar daarmee is zijn honger niet gestild.

De hyperdiscrete West-Vlaming Pascal Vanhalst - er bestaan amper foto's van de man - lost over enkele weken het investeringsfonds Bencis af als hoofdaandeelhouder van het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy. Alleen de Europese Commissie moet nog het licht op groen zetten, maar dat lijkt eerder een formaliteit. CEO Jan Dejonghe, die straks voorzitter van Abriso wordt, investeert aan de zijde van Vanhalst en krijgt een kleine minderheid in het bedrijf uit Anzegem (Waregem).

Abriso-Jiffy is bij het grote publiek onbekend, maar is de Europese marktleider in isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen. Denk onder meer aan de bubble wrap, de plasticfolie met luchtbelletjes, maar ook aan isolerende schuimomhulsels voor de bouw. Het bedrijf - ooit nog in de handen van de familie Deceuninck - zat sinds 2016 in de portefeuille van het investeringsfonds Bencis en zijn management. Twee jaar geleden maakte het een kwantumsprong met de overname van Jiffy, een Italiaanse sectorgenoot die de helft groter was.

Met Abriso-Jiffy investeert Vanhalst in zijn achtertuin. Het bedrijf, vorig jaar een van de genomineerden voor de prijs van Onderneming van het jaar, ligt op minder dan 30 kilometer van zijn woonplaats. Maar de West-Vlaamse ondernemer timmert al enkele jaren in de luwte aan de diversificatie van zijn vermogen en zijn imperium reikt veel verder dan zijn West-Vlaamse heimat.

De essentie Ondernemer Pascal Vanhalst, een telg van een van de families achter de heftruckreus TVH, koopt het verpakkingsbedrijf Abriso-Jiffy.

Abriso is Europees marktleider in isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen.

Het bedrijf uit Anzegem komt in de portefeuille van Vanhalst naast Mateco (verkoop en verhuur van hoogtewerkers), het Duitse Suspa (gasveren) en belangen in twee aan TVH-gerelateerde bedrijven.

Vanhalst wil zijn investeringsvehikel Quva uitbouwen met nieuwe participaties.

In zijn portefeuille (zie grafiek) zit ook de Duitse producent van gasveren, hydraulische dempers en zuigerstangen Suspa. Die maakt onder meer de onderdelen die garanderen dat de koffer van uw auto zachter dichtklapt of dat uw bureaustoel zachter naar beneden glijdt als u de hoogte aanpast, maar ook dempers voor huishoudtoestellen. Suspa, sinds 2018 volledig in handen van Vanhalst, is goed voor een omzet van 265 miljoen euro en heeft fabrieken in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Bij de overname van het bedrijf uit Nürnberg sloeg de West-Vlaming naar verluidt net als bij Abriso-Jiffy heel snel toe. 'Hij heeft een sterk buikgevoel, ruikt kansen en kan snel beslissen', zei een betrokkene toen. De deal rond Abriso-Jiffy werd in enkele weken beklonken.

TVH

Vanhalsts investeringsvehikel Quva omvat ook de historische familiale participatie Mateco. Dat is een van de twee onderdelen van de heftruckreus TVH die de familie Vanhalst decennia geleden oprichtte met de familie Thermote. Met een gebudgetteerde omzet van meer dan 600 miljoen dit jaar is de verkoper en verhuurder van hoogtewerkers de grootste brok uit de portefeuille.

Schermvullende weergave

De familie Vanhalst werd begin dit jaar voor 100 procent eigenaar van Mateco. Dat is een onderdeel van de splitsing van TVH. De onderdelendivisie TVH Parts kwam bij die operatie voor 60 procent terecht bij de familie Thermote. Vanhalst bezit de resterende 40 procent, maar heeft die te koop gezet.

Vanhalst bezit ook nog de helft van de aandelen van TVH Equipment, de Belgische tak van Mateco. De Thermotes hebben de andere helft in handen.

Lange termijn

Quva heeft de ambitie te groeien. 'We willen investeren in grotere bedrijven, voor de (heel) lange termijn', stelt Jan Nelissen, sinds kort de CEO van het investeringsvehikel van Vanhalst. De ex-bankier - hij heeft er een loopbaan van meer dan een kwarteeuw op zitten bij BNP Paribas Fortis - werkte al ruim 15 jaar samen met de ondernemer.

Net als bij de overname van het Duitse Suspa in 2018 werd de deal rond Abriso-Jiffy heel snel beklonken.

Dat ondernemend West-Vlaanderen een kleine wereld is, wordt ook door het volgende toeval geïllustreerd. Patrick Lecluyse, de ex-CEO van de omheiningsspecialist Betafence, is zowel voorzitter van Abriso als van TVH Parts en Mateco. Bij Abriso wordt hij begin juli opgevolgd door Jan Dejonghe, die de CEO-fakkel doorgeeft aan financieel directeur Jean-Baptiste De Ruyck. Lecluyse blijft er wel bestuurder.