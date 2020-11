Hexcel ontkent overnamegesprekken met Solvay

Het Amerikaanse chemiebedrijf Hexcell ontkent dat het een overnamebod van sectorgenoot Solvay heeft ontvangen.

'We zijn op dit moment niet in gesprek met Solvay of enige andere partij', luidt het tegenover het persbureau Bloomberg. Hexcel is een belangrijke rivaal van Solvay in de productie van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaartsector en wordt dus net als de Belgische branchegenoot midscheeps getroffen door de crisis in de sector.

Volg vanaf 12 uur onze CEO Talks met Solvay-topvrouw Ilham Kadri. U kunt nu al vragen stellen.

Analisten staan sowieso sceptisch tegenover een samengaan van de twee. Hexcel probeert via een fusie minder afhankelijk te worden van de luchtvaart, maar zag begin april een geplande fusie met een andere branchegenoot - Woodward - afketsen.

Kartelwaakhonden

'De sterren staan niet goed voor een deal', zegt Jefferies-analist Laurence Alexander. Eenzelfde geluid klinkt bij ING-analist Stijn Demeester. 'Een fusie zou zeker steek houden gelet op de crisis in de sector, maar er zijn veel obstakels.'

Demeester wijst ten eerste op de kartelwaakhonden, die ongetwijfeld bezwaar zouden maken tegenover één speler die meer dan 70 procent van de markt controleert. Ten tweede zweren veel vliegtuigbouwers bij twee toeleveranciers, zodat een fusiegroep onvermijdelijk klanten zou zien afhaken. En last but not least: de focus ligt bij Solvay-CEO Ilham Kadri op desinvesteringen en schuldenafbouw, niet op deals.

Covidbonus