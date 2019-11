‘Ik heb hier al elke dag dingen gezien die beter kunnen'

In een exclusief interview stelt Ilham Kadri acht maanden na haar aantreden als CEO van Solvay haar strategie voor om de omzet en de winst op te krikken. ‘Het potentieel in het bedrijf vrijmaken en waarde creëren, dat is mijn enige focus.’

‘Ik hou van metaal. Want dat mogen wij binnenkort allemaal vervangen’, zegt Ilham Kadri. ‘Grote vliegtuigen bestonden vroeger voor 20 procent uit composieten. Vandaag is dat al 50 procent. En dat blijft groeien. Ook de metalen onderdelen onder de motorkap van een auto zijn voor een groot deel vervangen door hoogperformante kunststoffen.’

30 van de producten die we verkopen, bestonden vijf jaar geleden nog niet. Dat doen weinig bedrijven ons na. Ilham Kadri CEO van Solvay

Die trend stemt de 50-jarige Marokkaans-Franse Kadri hoopvol. Nu ze twee volledige kwartalen als CEO van de Brusselse, beursgenoteerde chemiereus Solvay , met een omzet van 10,3 miljard euro een van de grootste bedrijven van België, achter de rug heeft, laat ze voor het eerst in haar kaarten kijken. Gisteren maakte ze naast de cijfers van het derde kwartaal (zie inzet) ook haar strategie voor de drie hertekende divisies van Solvay voor.

Kadri liet bij haar vorige werkgever, de Amerikaanse producent van schoonmaakmiddelen Diversey, de omzet dubbel zo snel groeien als de markt en trok de operationele winst met 15 procent per jaar op. Dat is ook haar taak bij Solvay, verder bouwend op de erfenis van haar voorganger Jean-Pierre Clamadieu. Met overnames transformeerde die Solvay tot een grootmacht in speciaalchemie en een wereldtopper in composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie.

‘We willen omzetgroei zien bij de kunststoffen en lichtgewicht composieten’, zegt Kadri. ‘We gaan verder investeren in de cashmotor van de klassieke chemicaliën van het oude Solvay, soda en peroxide. En we willen het rendement verhogen van de chemicaliën die gebruikt worden voor de ontginning van schaliegas.’

Kadri wil daarbij duidelijk breken met het verleden. Dat bleek al meteen na haar aantreden toen ze een winstwaarschuwing uitstuurde. Ook nu weer tempert ze de winstverwachtingen voor de komende vijf jaar. Terwijl Clamadieu nog sprak van 9 à 10 procent brutobedrijfswinst (ebitda) houdt zij het bij een groei van rond 5 procent per jaar tot 2024.

Hoe gaat u met die nieuwe aanpak de winst tegen 2020 met rond 5 procent per jaar opvoeren?

Ilham Kadri: ‘We zien nog veel mogelijke groei in onze materialen: kunststoffen en composieten. De combinatie kan heel wat synergieën opleveren. Door thermoplastische composieten te ontwikkelen verenigen we het beste van twee werelden.’

Composieten voor pijpleidingen zijn duurder in aankoop, maar ze gaan langer mee, zijn makke lijker te leggen en vergen minder onderhoud. Ilham Kadri CEO van Solvay

‘Daarvoor hebben we intussen Baker Hughes als klant binnengehaald, een bouwer van olie- en gasinstallaties. Die gaat voor zijn pijpleidingen op de zeebodem onze materialen gebruiken, in plaats van metaal. Composieten zijn dan wel duurder in aankoop, maar over de hele levensduur van een pijpleiding zijn ze 20 procent goedkoper: ze gaan langer mee, zijn makkelijker te leggen en vergen minder onderhoud. We hopen ook de auto-industrie te verleiden.’

U blijft afhankelijk van markten die op apegapen liggen, zoals die van auto’s en smartphones.

Kadri: ‘Dat is conjunctureel en dus tijdelijk. Het streven naar minder gewicht in vliegtuigen en auto’s om minder energie te verbruiken is een macro-economische trend die niet meer te keren is. Het past ook in de reductie van CO2 om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ik zie graag metaal, want dat mogen wij binnenkort allemaal vervangen (lacht).’

‘Grote vliegtuigen bestonden vroeger voor 20 procent uit composieten, vandaag is dat al 50 procent. En dat blijft groeien. Hetzelfde voor onze polymeren: de metalen onderdelen onder de motorkap van een auto zijn voor een groot deel vervangen door hittebestendige, hoogperformante kunststoffen.’

‘Een tweede grote trend is elektrificatie en batterijtechnologie. In een verbrandingsmotor vind je gemiddeld 6 kilo polymeren, in een hybride auto 12 kilo en in een elektrische auto 9 kilo. Op die fundamenten kunnen we verder groeien. 30 procent van de producten die we verkopen, bestonden vijf jaar geleden nog niet. Ik werk al 25 jaar in de industrie, en ik heb weinig bedrijven gezien die ons dat nadoen. De winstmarge (ebitda) van 28 procent zit goed, maar hier willen we omzetgroei.’

Hoe zwaar is de impact van de Boeing 737 MAX, het vliegtuig dat nog altijd aan de grond staat omdat de software faalt?

Kadri: ‘Dat raakt ons, ja. We praten elke dag met de mensen van Boeing, en we hebben besloten nog composietmaterialen te leveren voor 42 in plaats van 52 toestellen per maand. Boeing is een grote klant, maar we werken samen met nog veel andere klanten. Onze composieten groeien al vijf kwartalen na elkaar met meer dan 10 procent, en doen het beter dan de totale markt.’

U kondigt aan opnieuw te investeren in de bakermatchemicaliën van het oude Solvay.

Kadri: ‘We gaan 185 miljoen euro investeren in de aanpassing van een sodafabriek in de VS. We willen met natriumcarbonaat (soda) en peroxides (bleekwater) onze historische cashgeneratoren behouden. Ze genereren robuuste cash, die we dan weer kunnen investeren in de andere divisies. We brengen ook silica (glasbolletjes om rubber banden slijtvaster te maken, red.) onder in de divisie Chemicals, omdat het ook daar gaat om een relatief eenvoudige en bewezen monotechnologie.’

‘In de derde divisie, die we voortaan Solutions noemen, zitten heel wat subsegmenten: persoonlijke hygiëne zoals shampoo, voedingsproducten zoals synthetische vanille en ook chemicaliën voor de schaliegasindustrie. Over het rendement van die divisie ben ik niet tevreden. Maar we werken eraan om ze beter te laten draaien.’

De drie motoren van Solvay

Advanced Materials Kunststoffen voor onder meer smartphones (bijvoorbeeld hitte bestendige omhulsels) en licht gewichtmaterialen voor de auto- en de luchtvaartsector. > Omzet: 1,14 miljard euro (+5%). >Brutobedrijfswinst (ebitda):301 miljoen euro (+1%). Advanced Formulations Chemische toepassingen voor onder meer de industrie (bijvoorbeeld schaliegaswinning) en consumptie (bijvoorbeeld shampoo, roomijs). >Omzet: 704 miljoen euro (-11%). >Brutobedrijfswinst: 123 miljoen euro (-14%). Performance Chemicals Natriumcarbonaat (bijvoorbeeld detergenten, glas), waterstofperoxide (bijvoorbeeld bleekmiddel). >Omzet: 731 miljoen euro (+2%). >Brutobedrijfswinst: 216 miljoen euro (+8%). (Cijfers over derde kwartaal)

Kan de nieuwe indeling van de divisies leiden tot een verkoop van een daarvan, zoals analisten suggereren?

Kadri: ‘Ik heb dat ook gelezen. Maar nee, dat is niet aan de orde. Het potentieel dat in het bedrijf zit vrijmaken en waarde creëren, dat is de enige focus die ik heb. Sinds mijn aantreden in maart heb ik al elke dag dingen gezien die beter kunnen.’

Wat is de bedoeling van het nieuwe operationele model Solvay One?

Kadri: ‘We willen de drie culturen (van het overgenomen Rhodia, Cytec en van het oude Solvay, red.) omsmeden tot één Solvay-cultuur, waar iedereen zich schaart achter één bestaansreden en missie.’

‘Solvay is ook te decentraal georganiseerd. Ik wil dat de toewijzing van middelen en mensen wordt beslist door het managementcomité van de groep. Bovendien kunnen we kosten besparen bij het inkopen van grondstoffen, in de toeleveringsketen, enzovoort. We willen de lat ook hoger leggen wat betreft duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en de reductie van onze CO2-uitstoot.’

Leefden de diverse afdelingen van Solvay dan boven hun stand?

Kadri: ‘Ik geef geen commentaar op het verleden. Als het minder goed gaat, ga ik wel als een goede huisvader of -moeder letten op de kosten. Ik ben dan inderdaad gierig, en kijk bijvoorbeeld of onze reiskosten niet de pan uit swingen. Gaan ze me dan zien als een costcutter? Misschien, maar daar maak ik me geen zorgen over.’

Solvay ziet af van de bouw van een nieuw hoofdkwartier in Brussel. Past dat ook in die zuinigheidsfilosofie?

Kadri: ‘Dat is misschien wel het beste voorbeeld daarvan, ja. We kunnen hetzelfde doen met het bedrijf zonder de geplande verhuizing van onze twee vestigingen in Parijs naar Lyon of die grote vastgoedinvestering in Brussel. Daarmee besparen we in één klap 200 miljoen. En we investeren 185 miljoen daarvan in de sodafabriek in de VS. Dat betekent absoluut niet dat we Brussel gaan afbouwen. Het blijft het hoofdkwartier van Solvay.’

Het moeilijkst is een bedrijfscultuur veranderen. Omdat je dan niet meer spreekt over cijfers of het brein, maar over de geesten en gevoelens. Daarom trok deze job me zo aan. Ilham Kadri CEO van Solvay

Wat is de belangrijkste les die u meebrengt van uw vorige werkgever, het Amerikaanse Diversey?

Kadri: ‘Dat het heel moeilijk is een bedrijfscultuur te veranderen. Dat gaat het traagst. Omdat je daar niet meer spreekt over cijfers en ratio - het brein - maar over de geesten en gevoelens van mensen. Daarom trok deze job me zo aan. Pas als dat lukt, kan een bedrijf overleven en zelfs onsterfelijk worden. En dat bereik je door als leider voortdurend met één oog door de microscoop te kijken en met het andere door de telescoop. Je hebt beide nodig: korte en lange termijn.’

