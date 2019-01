Ineos: ‘Antwerpen met voorsprong de beste'

De grootste Europese chemie-investering van de afgelopen twee decennia gebeurt in Antwerpen. Het Britse chemiebedrijf Ineos investeert 3 miljard in twee fabrieken. 'Antwerpen stak met kop en schouders boven andere locaties uit', zegt Ineos-topman en eigenaar Jim Ratcliffe.

‘Er zijn drie redenen waarom we voor Antwerpen hebben gekozen’, zegt de 66-jarige Ratcliffe. De rijzige Brit bouwde Ineos in twintig jaar uit tot een van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven van de wereld. ‘We zijn hier in 1998 begonnen met de overname van een BP-fabriek - toen hadden we 200 miljoen euro omzet, nu 53 miljard -, we kennen de mensen hier en hebben in België negen fabrieken en 2.500 werknemers, en Antwerpen scoort schitterend inzake interconnectiviteit met de hele Europese chemiesector.’

Ratcliffe twijfelde tussen Antwerpen en Rotterdam, maar dat laatste haalde het niet omdat de producten van de twee fabrieken bestemd zijn voor de chemiecluster in Antwerpen. Dat Rotterdam bakzeil haalde omdat het strengere milieunormen zou hanteren, noemt Ratcliffe onjuist.

‘De manier waarop Europese politici strengere milieumaatregelen invoeren, is wel een van onze grootste bezorgdheden. Ze riskeren op termijn de Europese chemie kapot te maken of te doen verschuiven naar de VS of Azië. Dat is nog niet het geval, maar een te dwaas nastreven van de groene agenda kan zware gevolgen hebben. Europa heeft chemie nodig. Tien jaar geleden had het in de chemiesector een wereldwijd marktaandeel van 30 procent, nu nog 15 procent. In Azië en Europa worden miljarden geïnvesteerd in gloednieuwe en dus milieuvriendelijker installaties.’

Kraker

Ineos gaat in Antwerpen een kraker bouwen die ethaangas omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen in de chemiesector. Voor het eerst in twintig jaar wordt nog eens een kraker gebouwd op het Europese vasteland. Op dezelfde locatie, juist boven het dorpje Lillo op de Antwerpse rechteroever, komt ook een PDH-installatie. Die zal propaangas omzetten in propyleen, een grondstof voor de plasticindustrie.

Politici die op een dwaze manier de groene agenda volgen, kunnen de Europese chemie kapotmaken. Jim Ratcliffe Eigenaar Ineos

Met de investering van 3 miljard - er was 2,7 miljard gepland, maar er gaat nog extra geld naar infrastructuur en tankopslag - en de 400 nieuwe jobs verstevigt de eigenaar van Ineos de Antwerpse haven als tweede grootste chemiecluster ter wereld. Als de fabrieken in 2024 klaar zijn, zal de kraker vanuit de VS worden bevoorraad met ethaan afkomstig van schaliegas.

Ratcliffe exporteert al op grote schaal goedkoop Amerikaans ethaan en lpg naar zijn fabrieken in het Schotse Grangemouth en het Noorse Rafnes. Daarvoor liet hij de afgelopen jaren acht tankers bouwen in China, zijn Dragon Ships, een investering van 2 miljard dollar. ‘Om Antwerpen te bevoorraden zullen we de capaciteit van onze schepen moeten verdubbelen.’

‘Mijn vader heeft me lang geleden gezegd dat ik me geen zorgen moet maken over dingen waar ik toch niets aan kan doen’, zegt hij over de brexit. ‘Kijk, de investering in Antwerpen stond in onze top tien van belangrijke issues. De brexit niet. Dat zegt genoeg.’

BP

Ratcliffe, die zich in het Verenigd Koninkrijk ‘sir’ mag noemen, bouwde Ineos in amper twintig jaar uit tot een van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven van de wereld, met 6 miljard dollar omzet, 7 miljard euro brutobedrijfswinst, 171 sites, 73 fabrieken en 20.000 werknemers. De fundamenten legde hij in Antwerpen, met de overname van ethyleenoxidefabriek van BP in Zwijndrecht. Nadien kocht hij overal in Europa fabrieken, waar olie- en chemiereuzen als BP, Dow, Degussa, ICI, Solvay, BASF, Hoechst en Enichem vanaf wilden omdat ze zich gingen concentreren op de rendabelste activiteiten.

In 2005 deed Ratcliffe zijn grootste sprong met de overname van de veel grotere BP-dochter Innovene. Toen in 2008 de crisis uitbrak, verzeilden Ratcliffe en Ineos in zwaar weer. Maar chemisch ingenieur en selfmademan Ratcliffe wist te overleven en zette zijn overnamekoers voort. ‘Bang van een nieuwe crisis? Ik zie geen catastrofe aankomen. Er zijn altijd dipjes, er is veel volatiliteit, er is Donald Trump, China, de handelsembargo’s... Maar als je over alles ongerust bent, kan je niets meer doen. Onze schuldratio ligt nu trouwens lager dan voor de crisis.’