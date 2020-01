Ineos-bonden krijgen steun van klimaatactivisten

De bonden van het chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel die al twintig dagen staken, krijgen de steun van klimaatorganisaties. Voor hen is Ineos al een tijd de kop van Jut.

Een tiental mensen van klimaat- en milieuorganisaties en burgerbewegingen als Extinction Rebellion, Make Noise For Climate, Antwerpen Schaliegasvrij en stRaten-Generaal kwamen woensdag hun steun betuigen aan de vakbonden van Ineos Phenol in Doel. Die hebben een conflict met de directie en blokkeren al twintig dagen de productie.

Ineos Phenol produceert aceton en phenol, grondstoffen voor plastic materialen voor elektrisch auto's, textiel en plexiglas. Er werken 180 mensen, allemaal bedienden.

Het conflict draait rond het ontslag - drie weken geleden - van een vakbondsafgevaardigde van de liberale vakbond. Volgens het bedrijf is hij ontslagen omdat hij 'permanent het gezag van de directie ondermijnde'.

Ontslagvergoeding

'Er waren al ettelijke incidenten met de vakbondsman geweest', legt woordvoerster Nathalie Meert van Ineos in België uit. 'We hadden een stevig dossier tegen hem en we hebben hem ontslagen.' De ACLVB-vakbondsman die al 20 jaar voor het bedrijf werkte, kreeg volgens het bedrijf een meer dan riante ontslagvergoeding maar de bonden gingen niet akkoord met het ontslag en de productie-afdeling, waar zo'n 80 mensen werken, werd stilgelegd.

Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Een verzoeningsvergadering leverde niets op. De ontslagen vakbondsman eist een compensatie boven op zijn ontslagvergoeding ofwel wil hij opnieuw in dienst worden genomen. De bonden eisen ook het ontslag van de fabrieksdirecteur. Die is momenteel met een reorganisatie van de twee afdelingen in het bedrijf bezig om efficiënter te werken. Daarbij vallen geen ontslagen.

'Platte recuperatie'

De milieuorganisaties kwamen met hun actie pleiten voor 'veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst'. De directie van Ineos is niet over hun solidariteitsactie te spreken.

Meert: 'Ze hanteren sloganeske taal en weten niets van het conflict af. Zij zeggen dat ze solidair zijn met de arbeiders maar willen gewoon Ineos beschadigen. Het is platte recuperatie van een conflict. De fabrieksdirecteur is een onbesproken figuur met een heel goede reputatie. Qua veiligheid zijn we in de haven een van de besten van de klas.'

Volgens de directie verzetten de bonden zich zo hevig omdat er binnenkort sociale verkiezingen plaatsvinden.

Miljardenproject

Het conflict van Ineos met de milieu-activisten is niet nieuw. Vorig jaar dienden een dertigtal milieu-organisaties, waaronder BBL, WWF, Natuurpunt, Greenpeace, Bos + en stRaten-Generaal bezwaarschriften in tegen de vergunning van het Britse bedrijf om op de Antwerpse rechteroever, in de buurt van Lillo, een ethaankraker en een propaanfabriek te bouwen. Met een investering van 3 miljard euro is het de grootste in zijn soort van de afgelopen 20 jaar.

4.400 mensen ondertekenden de petitie Antwerpen Schaliegasvrij. Een van de bezwaren van de actievoerders is dat Ineos voor zijn nieuwe Antwerpse fabriek ethaangas aanvoert afkomstig van Amerikaanse schaliegas. Voor het project moet op de Antwerpse site ook 55 hectare worden bos gekapt. Dat kan niet, aldus de bewegingen.