Ineos doet nieuwe aanvraag voor Antwerpse megafabriek

Ineos is al actief in Antwerpen met een andere fabriek.

De Britse chemiereus Ineos heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor zijn megafabriek in de Antwerpse haven. De vorige vergunning werd op vraag van milieugroepen geschorst.

De chemiereus Ineos, eigendom van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, plant in Lillo in de Antwerpse haven een ethyleenfabriek, een investering van 3 miljard euro. Het project zou goed zijn voor 300 directe jobs.

Maar het project - Project One gedoopt bij Ineos zelf - roept weerstand op bij milieugroepen. Die slaagden erin een vorige omgevingsvergunning te laten schorsen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) ze aanvankelijk wel had goedgekeurd. De Raad vond dat het de volledige milieu-impact van het project niet kon beoordelen.

De nieuwe aanvraag houdt rekening met die kritiek, en omvat om die reden meteen een zogenaamd OVR (omgevingsveiligheidsrapport) en een milieueffectrapport voor alle fases van het project, meer bepaald de voorbereidende werken, constructie en exploitatie.

Als de provincie Antwerpen de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaart, dan wordt ze publiek inkijkbaar. Dat is meteen de start van een openbaar onderzoek, dat 30 dagen loopt. In die periode zal ook een publieke informatievergadering worden georganiseerd, aldus Ineos.

Controverse

Over de fabriek - een zogenaamde kraker die ethaangas omzet in ethyleen, een belangrijke basisgrondstof voor de chemie - is al jaren een welles-nietsspelletje bezig tussen Ineos en een tiental milieugroepen. Volgens de chemiereus zal de fabriek qua ecologische voetafdruk tot de 10 procent schoonste in haar soort behoren en moet het project na tien jaar al klimaatneutraal zijn.

Milieugroepen zijn er dan weer van overtuigd dat een plasticfabriek aangedreven door fossiele brandstoffen al van bij de conceptie verouderd is en dat er bovendien al een overaanbod is aan plastic. Zeker nu het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik meer en meer aan banden wordt gelegd zien ze niet in waarom er nood is aan zo'n megaproject. Verschillende actiegroepen gaven al aan opnieuw in het verweer te zullen gaan tegen Project One.

Bovendien geldt de vraag in hoeverre het project verzoenbaar is met het recente stikstofarrest. Dat zet de regelgeving over de stikstofuitstoot voor bedrijven op losse schroeven. Het gevolg is dat er voorlopig geen projecten meer mogen worden uitgevoerd die de bestaande hoge stikstofdruk op onze natuurgebieden nog verhoogt. Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw stikstofbeleid.