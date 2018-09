Ineos investeert 150 miljoen euro in Antwerpen

De Britse chemiegroep Ineos gaat 200 miljoen euro investeren in haar Europese vestigingen, waarvan 150 miljoen euro in Antwerpen.

Bij de viering van het 20-jarige bestaan van de groep in Zwijndrecht maakte CEO Graham Beesley enkele investeringen bekend. Ruim 150 miljoen euro gaat naar de site in Zwijndrecht, de allereerste die Ineos overnam.

Elektriciteitscentrale

Daarnaast bevestigde Ineos het nieuws van vorige week dat het een akkoord heeft bereikt over de overname van de warmtekrachtkoppelingscentrale op haar terrein. Die werd tien jaar geleden in gebruik genomen en was eigendom van de Duitse energiegroep RWE. De installatie produceert stoom (warmte) die gebruikt worden in processen van Ineos, maar levert daarnaast ook elektriciteit voor Ineos of het stroomnet.