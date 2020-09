Ineos krijgt gunstig advies voor mega-investering Antwerpen

De Vlaamse administratie geeft een positief advies voor de investering van 3 miljard euro die de chemiegroep Ineos plant in de Antwerpse haven. Daarmee ligt de weg open voor de eerste bouwwerken op het terrein.

Nadat actiecomité's beroep aangetekend hadden tegen de gemeentelijke en provinciale omgevingsvergunning, moest de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie zich uitspreken over het dossier. Die geeft een gunstig advies voor het project, vernam De Tijd.

Kraker

De Britse chemiereus Ineos van de Britse miljardair Jim Ratcliffe kondigde vorig jaar aan dat hij ten noorden van het dorpje Lillo op de Antwerpse rechteroever twee reusachtige fabrieken gaat bouwen: een kraker die ethaan kraakt tot ethyleen en een fabriek die propaan omzet in propyleen. Beide stoffen zijn basisgrondstoffen voor de plasticindustrie. De fabrieken kregen de naam Project One.

De twee projecten zijn goed voor 3 miljard euro, een van de grootste investeringen in de Europese chemie-industrie van de afgelopen twintig jaar. Ratcliffe belooft ook 400 nieuwe jobs. De twee fabrieken moeten in 2025 klaar zijn.

Dat er voorwaarden aan zo'n gunstig advies gekoppeld worden, is de normale gang van zaken.

Onder meer omdat op het terrein in de haven 55 hectare bomen gekapt moeten worden, tekenden enkele natuur-en buurtorganisaties beroep aan tegen de omgevingsvergunning die was goedgekeurd door de gemeente en de provincie.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) moest minister Demir adviseren over de gewijzigde aanvraag. Dat advies is nu gunstig, onder voorwaarden.

'Dat er voorwaarden aan zo'n gunstig advies gekoppeld worden, is de normale gang van zaken', zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving. De minister heeft tot midden oktober de tijd om het advies te bekrachtigen.

Werken

In een interview met De Tijd liet John McNally, de CEO van Project One, al weten dat Ineos nog dit jaar wil starten met de werken.

‘Er zijn veel Europese aanbesteders met dit dossier bezig . We hadden het geluk dat we door corona nog niet met de fysieke werken begonnen waren. Ingenieurs konden thuis en via Skype volop voortwerken aan het project.'