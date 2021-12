Ineos krijgt vergunning voor omstreden ethaankraker in Antwerpse haven

Het Britse chemiebedrijf mag een ethaankraker bouwen in de Antwerpse haven. Milieuorganisaties en Groen betreuren de beslissing.

Project One, het miljardenproject van het chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven, heeft dan toch zijn vergunning beet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de Antwerpse gedeputeerde Luk Lemmens. Het bedrijf krijgt wel een extra voorwaarde opgelegd: het moet binnen tien jaar klimaatneutraal zijn.

Ineos, dat in handen is van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, heeft al twee jaar plannen om ten noorden van het dorpje Lillo op de Antwerpse rechteroever twee reusachtige fabrieken te bouwen: een kraker die ethaan kraakt tot ethyleen en een fabriek die propaan omzet in propyleen. Beide stoffen zijn basisgrondstoffen voor de plasticindustrie. De fabrieken kregen de naam Project One.

Het project, dat met 3 miljard euro de grootste investering in de Europese chemie in 25 jaar is, kreeg van in het begin forse tegenwind van milieuorganisaties. Die vrezen dat Ineos gigantische hoeveelheden wegwerpplastic op de markt zal brengen en laken dat de fabriek op fossiele brandstoffen draait en meer CO 2 zal uitstoten.

Nieuw dossier

Ineos besloot door het protest de fabriek die propaan omzet in propyleen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Daarnaast zag het een vergunning voor de kap van bomen vernietigd worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In juli diende het een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in, met een aangepast dossier. Ook daar kwamen 186 bezwaren tegen, maar de provincie heeft nu besloten de vergunning toch te verlenen.

'We hebben de vergunning verleend, met de voorwaarde dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal moet zijn', zegt Lemmens. 'We zullen dat om de twee jaar evalueren en indien nodig bijsturen.' Volgens Lemmens stelt zich geen probleem met de stikstofuitstoot van de fabriek. 'Het gaat om een toelaatbare hoeveelheid.'

'Geen toekomstgerichte investering'

De lokale afdeling van Groen laat weten de vergunning te betreuren. 'Het is geen toekomstgerichte investering voor de Antwerpse haven en voor Vlaanderen', zegt fractieleider Imade Annouri. 'Het houdt ons verder af van een duurzame koolstofneutrale en circulaire toekomst en het legt extra milieudruk op de omgeving en de natuur.'

Bond Beter Leefmilieu overweegt verdere acties. 'We hebben de vergunning nog niet bekeken, maar voor ons blijft de belangrijkste vraag of onze bezwaren zijn ingelost. Als dat niet zo is, gaan we bekijken of volgende stappen nodig zijn. Dat kan eventueel een beroepsprocedure zijn bij de minister', zegt beleidsadviseur Tycho Van Hauwaert.