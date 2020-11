Ineos moet wachten met ontbossing haventerrein

14 milieuorganisaties halen hun slag thuis. De chemiereus mag geen bomen kappen tot er een uitspraak in beroep is.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor de ontbossing van enkele terreinen voor het grootschalige Ineos-project in de Antwerpse haven. Dat gebeurt op vraag van 14 milieuorganisaties die een spoedprocedure hadden aangespannen tegen de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de omgevingsvergunning goed te keuren. In afwachting van een uitspraak in beroep mag de chemiereus geen bomen kappen.