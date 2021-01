Ineos stopt deel van Antwerps megaproject in koelkast

De Britse chemiereus Ineos zet de bouwplannen van zijn propaanfabriek in de Antwerpse haven on hold. Hij focust op de bouw van een ethaankraker. Dat betekent dat bijna de helft van het miljardenproject Project One voorlopig niet wordt gerealiseerd.

Twee jaar geleden kondigde Ineos aan 2,7 miljard euro te willen investeren in twee fabrieken in de Antwerpse haven. De mega-investering van het Britse bedrijf, dat in amper twee decennia uitgroeide tot een van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven ter wereld, kreeg de naam Project One.

Donderdag bleek dat de bouw van één fabriek, die propaangas in propyleen - een basisgrondstof voor de plasticindustrie - moet omzetten, on hold wordt gezet. 'Die fabriek wordt niet geschrapt', verduidelijkt Ineos-woordvoerster Nathalie Meert. 'Het project gaat even in de koelkast. We gaan focussen op de bouw van de ethaankraker die ethaangas omzet in ethyleen. Er is een groeiende vraag naar ethyleen. De vraag naar propyleen is minder groot.' Ethyleen is een van de belangrijkste basisgrondstoffen in de chemie.

De twee fabrieken, die volgens Meert los van elkaar tot stand komen, zullen wel meer kosten dan eerder geraamd. De ethaankraker en alle bijkomende infrastructuur is alleen al goed voor een investering van ruim 3 miljard euro. De kosten voor de propaanfabriek worden geraamd op makkelijk 2 miljard.

Het uitstel van de propaanfabriek heeft geen uitstaans met de protestacties tegen de investering. Nathalie Meert Woordvoerster Ineos

De 'herfasering' van Project One, zoals Meert het noemt, heeft niets te maken met de verlaging van Ineos' kredietrating door Moody's in april vorig jaar, zoals Mo Magazine schrijft. Die verlaging is volgens Ineos ingegeven door 'het negatieve sentiment' rond de impact van de pandemie op de petrochemie.

Protestacties

Het uitstel van de propaanfabriek heeft volgens Meert ook geen uitstaans met de protestacties tegen de investering. Het Ineos-project ligt al maanden onder vuur van milieuorganisaties. Ze vrezen dat de nieuwe fabriek omstreden schaliegas zal gebruiken, zal leiden tot meer CO2-uitstoot en dat de productie zal dienen om nog meer wegwerpplastic te maken.

Actievoerders verzetten zich ook tegen de kap van 50 hectare bos op het terrein waar de fabriek moet komen. Hun eisen werden gehoord. In november vorig jaar schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de ontbossing van enkele terreinen waar het gigantische Ineos-project zal worden gebouwd. Dat gebeurde op vraag van 14 milieuorganisaties die een spoedprocedure hadden aangespannen tegen de omgevingsvergunning, die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in oktober had goedgekeurd.

Hoe Ineos daarop zal reageren, is onduidelijk. Meert: 'We bezinnen ons over verdere stappen. Mogelijk gaan we een nieuwe vergunning aanvragen voor de voorbereidende werken en de bouw van de ethaankraker samen.'

Vergunningen

Hoelang de propaanfabriek in de koelkast blijft en wanneer de bouw van de ethaankraker begint, kan Meert niet zeggen. 'Alles hangt af van de vergunningen'. Meert benadrukt dat de ethaankraker een van de meest milieuvriendelijke is in zijn soort en wordt uitgerust met de beste technologieën om de CO2- uitstoot te beperken. 'We gaan ook maximaal gebruikmaken van waterstof als brandstof en werken met 100 procent hernieuwbare energie.'

Het is de eerste keer in 20 jaar dat er nog een kraker op het Europese vasteland wordt gebouwd. De investering is de grootste in de Europese chemiesector in 20 jaar.

Bij de bekendmaking twee jaar geleden mikte Ineos voor de twee installaties op een ingebruikname in 2025. Of die datum wordt gehaald, is koffiedik kijken. Het miljardenproject zou 450 nieuwe jobs creëren.