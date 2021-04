Insectenreus Biobest zwermt verder uit in Australië

De Kempense insectenreus Biobest slaat zijn vleugels uit aan de andere kant van de aardbol. Het dochterbedrijf van chemieholding Floridienne koopt de meerderheid in zijn Australische sectorgenoot Biological Services.

Biobest verwerft 51 procent van het bedrijf met vestigingen in Loxton en Muchea, respectievelijk in Zuid- en West-Australië.

Vorig jaar boekte Biological Services een omzet van 7,2 miljoen Australische dollar en een bedrijfswinst van 2,3 miljoen AUD. Hoeveel de groep uit Westerlo neertelt voor dat meerderheidsbelang, is niet duidelijk.

Het Australische bedrijf is gespecialiseerd in insecten die worden ingezet in de 'bedekte teelt' - kweek in serres, zeg maar. Dat is complementair met een eerdere overname die Biobest al deed in het land. In 2019 kocht de insectenreus er Bugs For Bugs, een bedrijf gespecialiseerd in insecten voor openluchtteelt. 'Door de expertise en de complementaire geografische aanwezigheid van beide bedrijven te bundelen,

heeft Biobest nu een unieke positie in Australië', schrijft moederbedrijf Floridienne in een persbericht.

Biobest is zeer actief als consolidator in de sector van die biobestrijding. Eind vorig jaar sloeg het bedrijf nog een grote slag in de VS, met de overname van Beneficial Insectary, waarmee het in één klap 15 à 20 procent groei kocht.

En als het aan aandeelhouder Floridienne ligt, is the sky the limit. Floridienne wil dat Biobest zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's intensiveert met het oog op een aanzienlijke organische groei en dat het gerichte overnames blijft doen om zijn biologische oplossingen in zoveel mogelijk landen te kunnen aanbieden', zo drukt Floridienne-CEO Gaëtan Waucquez de ambities uit.

Biocontrol

Biobest heeft er al een aardig parcours opzitten. Het bedrijf werd in 1987 opgericht door dierenarts Roland De Jonghe als een commerciële hommelkwekerij. De beestjes werden ingezet om op biologische wijze gewassen te bestuiven in serres. Huidig CEO Jean-Marc Vandoorne noemde hommels ooit de ideale werknemers. 'Ze werken zolang het licht is en ze hebben geen vakbonden.'

Gaandeweg verbreedde het bedrijf zijn blik naar de biologische bescherming van gewassen met behulp van insecten en andere organismen zoals schimmels of bacteriën. Ondertussen zijn de hommels die aan de basis van het bedrijf lagen nog goed voor 20 procent van de omzet, en is wat Biobest zelf 'biocontrol' noemt goed voor de overige 80 procent.