Investeerders nemen Umicore onder vuur

Een groep van 23 belangrijke investeerders vraagt de grootste 50 chemiebedrijven ter wereld, waaronder het Belgische Umicore, de productie van gevaarlijke stoffen uit te faseren.

De investeerders, die samen 4.100 miljard dollar (ruim 3.600 miljard euro) onder beheer hebben, doen dat in een gezamenlijke brief die het persbureau Reuters kon inkijken. Het gaat onder meer om Aviva Investors, de vermogensbeheertak van de Britse verzekeringsreus Aviva, en het Noorse Storebrand.

De brief, waarin ze gevaarlijke stoffen viseren die lang blijven bestaan in het milieu en gelinkt worden aan ernstige gezondheidsproblemen, raakt bekend op het moment dat regelgevers het gebruik van zulke stoffen strenger aanpakken. Bovendien waarschuwen analisten dat sommige bedrijven miljardenfacturen op hun bord kunnen krijgen voor het opkuisen van de stoffen en het compenseren van de gevolgen ervan.

Transparantie

De beleggers dringen er bij de 50 bedrijven, die samen een omzet boeken van 860 miljard dollar (762 miljard euro), ook op aan transparanter te zijn over de hoeveelheid 'substanties van erg grote bezorgdheid' die ze jaarlijks produceren. De wereldwijd geproduceerde volumes zijn niet publiek beschikbaar, onder meer omdat veel landen geen verplichting opleggen om die data vrij te geven.

3.600 miljard euro De kritische investeerders beheren samen ruim 3.600 miljard euro.

De bedrijven in kwestie kunnen dat oplossen door hun cijfers te delen met de onafhankelijke instantie International Chemical Secretariat (ICS), die de sector wil helpen over te schakelen naar veilige chemische stoffen, aldus de brief. Het ICS houdt ook de performantie van de voornaamste producenten bij.

3M

'We denken dat het duurzame beheer van chemische stoffen de sleutel is voor financiële topprestaties', zei Eugenie Mathieu, analiste van Aviva Investors, aan Reuters. Ze geeft als voorbeeld de forever chemicals of niet-afbreekbare stoffen PFAS die breed gebruikt worden, maar almaar meer onder vuur liggen. Ze kwamen de voorbije maanden bij ons uitgebreid in het nieuws door de perikelen rond de vestiging van 3M in Willebroek en de PFOS-vervuiling daar. PFOS hoort tot de bredere familie van de PFAS.

Het Amerikaanse 3M is een van de 50 aangeschreven bedrijven, evenals Umicore, dat dit jaar opnieuw kritiek kreeg wegens lood in het bloed van kinderen rond de site in Hoboken. Umicore bevestigt de brief ontvangen te hebben. Aan Reuters zegt het bedrijf al samen te werken met ICS en de relevante wetgeving overal te volgen waar het producten maakt, invoert of verkoopt.

De chemische industrie heeft een rol te spelen in het stimuleren van de circulaire economie. Brief van 23 investeerders

De investeerders willen dat de chemiebedrijven zich verbinden tot de in tijdschema's vastgelegde uitfasering van gevaarlijke producten, te beginnen bij de niet-afbreekbare stoffen. Zowel de Europese Unie als het Amerikaanse milieuagentschap EPA zijn de regels voor die stoffen aan het verstrengen.