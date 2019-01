Investering van 2,7 miljard op komst in Antwerpse haven

De Britse groep Ineos plant het duurste project in de Europese chemie in 20 jaar.

De Britse chemiegroep Ineos staat op het punt om 2,7 miljard euro te investeren in twee fabrieken in de haven van Antwerpen. Er lopen nog gesprekken met het Antwerpse Havenbedrijf over de herschikking van enkele concessiegronden. De investering komt immers op terreinen van Gunvor, Monsanto en Solvay ten noorden van het dorpje Lillo. Maar de belangrijkste hordes in het dossier zijn genomen.

Het speerpunt van de investering op de Antwerpse rechteroever is de bouw van een kraker. Een investering van 1,7 miljard die ethaangas omzet in ethyleen, een van de belangrijkste basisgrondstoffen in de chemiesector. Het is de eerste keer in 20 jaar dat nog een kraker op het Europese vasteland wordt gebouwd. De investering is tegelijk de grootste in de Europese chemiesector in 20 jaar.

Plastic

Ineos - dat in amper twee decennia uitgroeide tot een van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven van de wereld - wil op dezelfde locatie ook een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) bouwen. De PDH-fabriek zal propaangas omzetten in propyleen, een basisgrondstof voor de plasticindustrie.

500 De Britse investering zal 500 nieuwe jobs opleveren.

Voor Ineos is het de grootste investering in nieuwe fabrieken ooit. Ze zal Antwerpen, dat na Houston de grootste chemiecluster ter wereld huisvest, opnieuw prominent op de chemische wereldkaart plaatsen. Dat garandeert een stevigere verankering van de chemie in Antwerpen. Het is tegelijk een akte van geloof in de Antwerpse haven, die het afgelopen jaar tal van miljardeninvesteringen in de chemie mocht verwelkomen.

Ineos - dat in handen is van de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe - heeft zijn investeringen lang gewikt en gewogen en speelde veel locaties tegen elkaar uit. Het was ook in gesprek met de haven van Rotterdam. Ineos zou voor Antwerpen hebben gekozen omwille van zijn ligging. Het gros van de productie van de twee nieuwe fabrieken is immers bestemd voor de chemiebedrijven in Antwerpen.

Saoedische kater doorspoelen

De investering zal 500 nieuwe jobs opleveren. Tijdens de bouw - die vier tot vijf jaar in beslag zal nemen - zouden in piekperiodes tot 3.000 mensen bij de bouw van de fabrieken betrokken zijn.

Met de monsterinvestering van Ineos kan de Antwerpse haven de kater doorspoelen die ze opliep met de geplande fabriek van het Saoedische ERS. Dat bedrijf kondigde drie jaar geleden aan dat het in de haven een plasticrecyclagefabriek wilde bouwen, een investering van 3,7 miljard euro en goed voor 900 jobs. Na twee jaar onderhandelen trok het Antwerpse havenbedrijf de stekker uit het project omdat het niet levensvatbaar bleek.