Investering van Ineos in Antwerpen 300 miljoen hoger dan verwacht

De Tijd meldde eerder al dat Ineos Antwerpen uitkoos als locatie voor de bouw van een ethaankraker (voor 1,7 miljard euro), die ethaangas omzet in ethyleen. Dat is een basisgrondstof in de chemiesector. Het is de eerste keer in twintig jaar dat een kraker op het Europese vasteland wordt gebouwd.