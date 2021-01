KebeK en Alain Bostoen kopen wandbeschermer HSG

Het investeringsfonds KebeK koopt samen met ondernemer Alain Bostoen de specialist in hygiënische wand- en plafondbescherming HSG. De prijs van de overname is niet bekend.

HSG (de afkorting voor Hygienic Solutions Group) biedt oplossingen voor de inrichting van hygiënische ruimtes, voornamelijk in de gezondheidssector en bij voedingsverwerkende bedrijven. Dankzij die wanden en plafonds wordt het besmettingsrisico via bacteriën verminderd. De hygiënische wanden en plafonds zijn eenvoudig te reinigen, krasbestendig, schimmelwerend, waterafstotend en chemisch bestendig. HSG maakt ook stootranden die de wanden beschermen.

De Lokerse groep is wereldwijd actief en was recent betrokken bij projecten in Jamaïca, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Rusland en Algerije. Voor het boekjaar 2020 gaat ze uit van een omzet van ongeveer 15 miljoen euro.

Fakkel doorgeven

Tot nu toe zat de HSG-groep in handen van oprichter Alex Moreels en het management. Door een gebrek aan opvolging wou Moreels al deels de fakkel doorgeven. Hij trok daarvoor KebeK en Algimo, het investeringsvehikel van de familie Bostoen, aan. Alain Bostoen is de CEO en eigenaar van de producent van detergenten Christeyns.

In de nieuwe configuratie zal KebeK 60 procent van de aandelen bezitten en Bostoen 20 procent. De rest van de aandelen zit in de handen van Moreels en het management. Moreels blijft nog enkele maanden aan als CEO, maar het is de bedoeling van KebeK om op zoek te gaan naar een opvolger. Hij blijft wél aan boord als bestuurder en aandeelhouder.