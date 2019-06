Kempense multinational Ravago springt over 9 miljard euro omzet

De omzetgroei van de Kempense kunststoffenreus is deels toe te schrijven aan zijn overnamehonger. Vorig jaar waren er maar liefst vier grote overnames en afgelopen voorjaar was er opnieuw een miljoenendeal.

België heeft een aantal bekende miljardenconcerns met wereldfaam, waaronder de biergigant AB InBev. Maar er is ook een reeks grote bedrijven die veel minder bekend zijn: ze staan niet op de beurs, zijn meestal in familiale handen en discreet. Ravago, een van de grootste privéfirma’s van het land, hoort in dat rijtje thuis.

Ravago, dat 7.000 mensen in dienst heeft, is de afkorting van Raf Van Gorp, de oprichter van het bedrijf. Dat is nu in handen van de familie Roussis-Van Gorp, na het huwelijk van zijn dochter met Theo Roussis. Het concern is een wereldspeler in de distributie en het doorverkopen van polymeren (kunststoffen). Daarnaast zijn er drie kleinere activiteiten: de recyclage en productie van kunststoffen als piepschuim, bouwmaterialen en chemische oplossingen.

156 miljoen Winst Ravago boekte vorig jaar 156 miljoen euro nettowinst.

Dat levert indrukwekkende cijfers op. Ravago was volgens de pas gepubliceerde geconsolideerde resultaten in 2018 goed voor 9,06 miljard euro omzet. Dat is een stijging van 3,6 procent tegenover het jaar ervoor. De groei komt deels door overnames.

Piepschuim

Er waren vorig jaar vier grotere transacties die nog niet allemaal bekend waren, laat staan de overnamebedragen ervoor. Volgens de jaarrekening werd bijna 130 miljoen euro uitgetrokken voor die deals. Het gaat om de Nederlandse chemietrader KH Chemicals, zeven Europese fabrieken van het Amerikaanse Dow Chemical voor piepschuim, de resterende 50 procent van de Turkse glaswolproducent Ravaber en het Amerikaanse harsenbedrijf I. Stern and Company.

Ex-KBC-CEO geen bestuurder meer Jan Vanhevel, de gewezen topman van de bank-verzekeraar KBC, is geen lid meer van de raad van bestuur van Ravago . Dat blijkt uit een recente akte van het concern. Het mandaat van Vanhevel had waarschijnlijk te maken met de goede banden tussen Ravago en KBC. Ravago is niet alleen een klant van de financiële instelling, de familie Roussis-Van Gorp staat ook bekend als een van de grotere familiale aandeelhouders van KBC. Ook enkele voorgangers van Vanhevel kregen eerder een bestuurszitje bij Ravago.

Daarnaast waren er investeringen in geassocieerde ondernemingen en verwierf Ravago vorig jaar de meerderheid van de stemrechten in vijf andere bedrijven voor in totaal 42 miljoen euro. Het bedrijf verkocht wel vier kleinere participaties voor 21 miljoen euro. Dit jaar was er weer een relatief grote deal: het inlijven van de Noord-Amerikaanse verdeler voor de rubberindustrie HB Chemical voor omgerekend 58 miljoen euro.

Kwart miljard euro

In zowat anderhalf jaar trok Ravago dus bijna een kwart miljard euro uit voor overnames. Dat verklaart mogelijk waarom de schuldenlast zo sterk gestegen is tot in totaal 2,7 miljard euro tegenover 2,2 miljard een jaar eerder. Maar Ravago kan tegen een stootje: het vermogen (kapitaal en reserves) groeide in 2018 naar 1,7 miljard euro, onder door het oppotten van de winst. Er lijkt geen dividend te worden betaald voor 2018.