Kingspan geeft hoop op inlijving Recticel op

De CEO van de Ierse bouwmaterialengroep Kingspan zegt maar weing hoop te hebben dat de overnamegesprekken met Recticel nieuw leven kunnen worden ingeblazen.

Het was vorige maand een van de belangrijkste nieuwsfeiten van beursgenoteerd Brussel: de nieuwe poging van Kingspan om de Belgische schuimrubberproducent Recticel aan de haak te slaan. Kingspan heeft het vooral gemunt op de divisie bouwisolatiemateriaal van Recticel.

Het bracht een ongevraagd bod van 700 miljoen euro uit op de takken isolatie en soepelschuim, met het plan die laatste tak meteen door te verkopen aan het Oostenrijkse Greiner. De raad van bestuur van Recticel stuurde de Ieren een week geleden echter wandelen. Het bedrijf maakte daarbij ook bekend dat Kingspan eveneens poogde heel Recticel aan de haak te slaan.

Aanvulling

De kwestie kwam vrijdag ter sprake op de algemene vergadering van Kingspan in Dublin. Daar zei CEO Gene Murtagh dat Kingspan maar weinig hoop meer heeft op een deal met Recticel.

Hij stelde dat Kingspan tweemaal probeerde heel Recticel te kopen en een akkoord bereikte met het Belgische bedrijf om over te gaan tot een boekenonderzoek. Dat leidde echter tot niets, waarna het bod van 700 miljoen euro op de twee onderdelen volgde.

'We hadden een akkoord. Tweemaal in feite, maar toen dat faalde zetten we de waarschijnlijk minder vriendelijke stap. De uitkomst daarvan was behoorlijk voorspelbaar', zei Murtagh aan de aandeelhouders. 'Ik zou er helemaal niet erg meer op hopen (dat een deal nieuw leven wordt ingeblazen, red). Het zou een mooie opvulovername geweest zijn, maar het heeft niet mogen zijn', zei Murtagh nog.

Al in 1994

Hij voegde er nog aan toe dat Kingspan Recticel al in 1994 benaderde 'om iets te doen'. Dat was onder zijn vader Eugene Murtagh, de oprichter en huidige voorzitter. In 2010 was er ook een poging.

Opvallend is dat Murtagh het heeft over een akkoord met Recticel. Het bedrijf maakte vorige week wel melding van twee pogingen dit jaar van Kingspan om de hele onderneming over te nemen: op 23 april en 'eerder dit jaar'. Die laatste keer ging het om een bod van 10 euro per aandeel. Recticel ging er echter niet op in. Van een akkoord voor een boekenonderzoek was geen sprake. Er is nog geen reactie van Recticel op de verklaringen van Murtagh.

De Wetterse groep liet een week geleden wel weten bereid te blijven 'om met Kingspan te overleggen en, aan de juiste voorwaarden en condities, een mogelijke verwerving door Kingspan van alle uitstaande effecten van Recticel te bespreken'. Zover zal het dus allicht niet komen.