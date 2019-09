Koreaanse deal jaagt aandeel Umicore hoger

Een meerjarendeal met de Koreaanse batterijfabrikant LG Chem mildert bij beleggers de onrust over de kathodeafdeling.

'Meestal maken we namen niet bekend. Nu wel', trapte Umicore-CEO Marc Grynberg dinsdagochtend de telefonische conferentie met analisten over de meerjarendeal met LG Chem af. De Belgische materialengroep gaat de Koreaanse batterijenreus vanaf 2020 over meerdere jaren 125.000 ton kathodematerialen leveren.

Externe en interne capaciteit zullen blijven bestaan. LG Chem zal dus zelf ook eigen capaciteit blijven ontwikkelen Marc Grynberg CEO Umicore

'Deze overeenkomst is de eerste van zijn soort in de sector, het eerste meerjarencontract van grote omvang. Bovendien leveren we exact dezelfde producten af in drie verschillende regio's', benadrukt de CEO. 'De deal bewijst dat fabrikanten van elektrische auto's voorspelbaarheid nodig hebben in de toelevering van batterijen'.

Financiële details gaf Grynberg niet. 'Dit is wel duidelijk een groot contract', luidt het. 'En beide partijen kunnen met de afgesproken prijs leven'.

Ook over de operationele details liet Grynberg niet het achterste van zijn tong zien. Of LG Chem nu niet langer eigen kathodematerialen zal ontwikkelen? 'Neen, er is geen zo'n overeenkomst', zegt de CEO. 'Er is ook geen nood aan. Externe en interne capaciteit zullen blijven bestaan. LG Chem zal dus zelf ook eigen capaciteit blijven ontwikkelen'.

WAT IS EEN KATHODE? Umicore is wereldmarktleider in kathodes die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden. Een kathode is niet te verwarren met een anode. Die anode is een vrij eenvoudige elektrode van grafiet die in gebruik is als de batterij oplaadt, de kathode is de veel complexere elektrode van lithium en andere materialen - vaak nikkel, mangaan en kobalt (NMC) - die aan de slag moet als de herlaadbatterij zijn energie vrijgeeft. Kathodes met nikkel kunnen voor eenzelfde gewicht meer energie opslaan en zijn dus cruciaal om elektrische auto’s te bouwen die niet om de haverklap op zoek moeten naar een stopcontact.

Grynberg onderstreept ook dat er geen exclusiviteitsbeding afgesproken is. Met andere woorden: Umicore kan ook aan andere batterijfabrikanten of autobouwers blijven leveren.

Dat de CEO wat graag de deal met de Koreaanse batterijreus aankondigt, is geen verrassing. De materialengroep investeert de komende jaren 660 miljoen euro in fors hogere productiecapaciteit voor kathodes, een cruciaal onderdeel van de batterijen die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden.

De snelle groei van de vraag naar kathodematerialen zorgde in 2018 initieel voor beleggerseuforie. Die euforie piekte rond de beleggersdag in het Zuid-Koreaanse Seoul in de zomer van 2018.

Dit jaar volgde echter na een forse winstwaarschuwing vlak voor Pasen de grote ontnuchtering. Sindsdien regende het gitzwarte rapporten rond jarenlange overcapaciteit in de sector, nu veel spelers in nieuw aanbod investeren.

De LG Chem-deal lijkt de beleggers wat te kunnen sussen, nadat beleggers eerder vreesden dat precies spelers als LG Chem Umicore met een eigen productie van kathodematerialen buitenspel zouden zetten. Het aandeel koerst op de Brusselse beurs dinsdag tot 8 procent hoger, waarmee het verlies van eerder dit jaar goedgemaakt is.