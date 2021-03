Kunststoffenreus Ravago palmt Spaans Indukern in

De Kempense kunststoffenreus Ravago koopt de distributeur van chemische specialiteiten Indukern van de gelijknamige Spaanse groep. Dankzij de deal krijgt Ravago er in een klap bijna 400 miljoen euro omzet bij.

Ravago slaat een grote slag met de overname van Indukern, een bedrijf dat ingrediënten verkoopt voor de voedingsindustrie en de parfumsector. Het is de historische activiteit van de gelijknamige groep, die ook in andere branches actief werd.

De betrokken afdeling was in 2019 goed voor een omzet van 355 miljoen euro en vult met een stevige aanwezigheid in onder meer Latijns-Amerika (Colombia, Brazilië en Mexico) de portefeuille van Ravago goed aan. In dat metier stond de Kempense groep vooral in Europa en Noord-Amerika sterk. Hoe groot die activiteit in de Ravago-groep was voor de overname, is niet bekend. De volledige Ravago-groep boekte in 2019 een omzet van 8,97 miljard euro.

Ravago is een van de weinige Belgische miljardenconcerns en een van de grootste privéfirma's in België. Het is ook een van de meest discrete bedrijven van ons land.

Het concern is een wereldmarktleider in de distributie en de doorverkoop van polymeren (kunststoffen). Daarnaast zijn er drie kleinere activiteiten: de recyclage en de productie van kunststoffen als piepschuim, bouwmaterialen en chemische oplossingen. Het bedrijf is in handen van de familie Roussis-Van Gorp, het gevolg van het huwelijk van de dochter van oprichter Raf Van Gorp met Theo Roussis.

355 miljoen omzet Indukern was in 2019 goed voor een omzet van 355 miljoen euro.

Ravago deed in 2018 vier grote overnames. Het kocht de Nederlandse chemietrader KH Chemicals, zeven Europese fabrieken van het Amerikaanse Dow Chemical voor piepschuim, de resterende 50 procent van de Turkse glaswolproducent Ravaber en het Amerikaanse harsenbedrijf I. Stern. Ook in dat jaar kocht Plastiche, de holding van de familie Roussis-Van Gorp, het Amerikaanse chemiebedrijf Bamberger, een van ’s werelds belangrijkste distributeurs van kunststofharsen.

De honger was daarmee niet gestild. In 2019 lijfde Ravago de Amerikaanse en Mexicaanse activiteiten van HB Chemicals in, dat chemicaliën verkoopt voor de rubber-, plastic- en coatingindustrie. Het legde ook de hand op de Griekse distributeur Delis en de Zuid-Afrikaanse verdeler Polybass.

De familie Roussis-Van Gorp, een van Belgiës rijkste families, is met een belang van iets meer dan 1 procent de grootste familiale aandeelhouder van KBC. Dat aandelenpakket is tegen de huidige koers zo'n 263 miljoen euro waard. Theo Roussis zetelt al jarenlang in de raad van bestuur van de bank-verzekeraar.