Lage waterstand Rijn kost BASF kwart miljard

BASF zag de winst vorig jaar met meer dan een vijfde dalen. Handelsspanningen, de lage waterstand van de Rijn, een ongunstig getimede overname en wisselkoerseffecten gooiden roet in het eten.

’s Werelds grootste chemieconcern realiseerde in 2018 een omzet van 62,7 miljard euro. Dat is 2,4 procent meer dan het jaar voordien. BASF zag de productievolumes licht stijgen en slaagde er in alle segmenten in prijsverhogingen door te drukken.

2018 was een jaar vol ‘moeilijke economische en geopolitieke ontwikkelingen’ dat bovendien door handelsconflicten werd belast, klinkt het in een persbericht. In de tweede jaarhelft merkte BASF een duidelijke afkoeling in belangrijke markten, vooral in de automobielsector.

De hogere omzet vertaalt zich echter niet in meer winst, integendeel. De bedrijfswinst (ebit) voor uitzonderlijke elementen daalde van 7,6 tot 6,4 miljard euro. De krimp van 16,9 procent Is te wijten aan een combinatie van factoren. Zo daalde de winst van de tak Agricultural Solutions door negatieve wisselkoerseffecten en een ‘sterk negatieve bijdrage’ van de zaadgoedactiviteiten die BASF heeft overgenomen van Bayer. De overname gebeurde pas in augustus, terwijl het zwaartepunt van de zaadgoedverkoop in het eerste halfjaar valt.

Rijn

Ook de langdurige lage waterstand van de Rijn speelde BASF parten. De aanvoer van grondstoffen naar Ludwigshafen per schip was in grote delen van het derde en vierde kwartaal nagenoeg onmogelijk, zodat BASF de productie moest terugschroeven. Dit alles had een impact van circa 250 miljoen euro op het resultaat.

Het vierde kwartaal was overigens erg zwak: op een 2,3 procent hogere omzet boekte BASF bijna 60 procent minder bedrijfswinst.

De nettowinst van de groep komt 22,6 procent lager uit op 4,7 miljard euro. Per aandeel daalt de winst van 6,62 tot 5,12 euro. Ondanks de lagere winst trekt BASF zijn dividend met 10 cent op tot 3,20 euro.

Groei

Voor 2019 klinkt BASF vrij optimistisch. Het concern ziet weliswaar de wereldeconomie met 2,8 procent groeien, minder dan in 2018 (+3,2%), en houdt rekening met een olieprijs van 70 dollar per vat.