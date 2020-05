'Laserreiniging is de technologie van de toekomst'

De Belgische specialist in laserreiniging Netalux heeft weinig last van de coronacrisis. 'Dit jaar gaat onze omzet maal zes.'

'Uit de pijpleidingensector en de lakkerij-industrie kregen we de afgelopen maand een overvloed aan aanvragen binnen om onze machines en technologie in te bouwen in hun productielijnen', zegt Pieter Cretskens, medeoprichter en topman van Netalux. 'Ik heb er geen eenduidige verklaring voor. Maar ik heb de indruk dat sommige bedrijven die relatief goed uit de coronacrisis zijn gekomen, een tandje bijsteken om definitief afstand te nemen van hun concurrenten. We krijgen offerteaanvragen van 100.000 tot 700.000 euro b innen. Straf vind ik dat.'

De nucleair ingenieur richtte drie jaar geleden, samen met Emmanuel Flaam, Netalux op toen vaststelde dat er in de sector geen bedrijf bestond dat hem met laserreiniging kon helpen. Laserreiniging werkt met licht en heeft het voordeel dat roest, gecontamineerde coatings of asbest die van een installatie moeten worden verwijderd, niet worden 'rondgeblazen' zoals bij reiniging met zand of water. Er vindt geen luchtverplaatsing plaats die vuil doet opwaaien of water doet neerdruppelen. Installaties die worden gereinigd, moeten daarom niet op grote schaal worden ingepakt, wat een snellere heropstart van een productielijn mogelijk maakt. Een ander voordeel is dat de oppervlakte die moet worden gereinigd, niet beschadigd wordt en er geen chemische producten worden gebruikt.

'We hebben zopas onze eerste laserreinigingsmachines verkocht en gaan de productie zo snel mogelijk opvoeren tot 'meerdere tientallen machines per jaar'. Pieter Cretskens Topman Netalux

Cretskens vond een fabrikant die een mobiele laserreinigingsmachine kon bouwen en trok ermee door de Benelux om reinigingsopdrachten uit te voeren en de toepassingen van de technologie te testen. De beginperiode was overleven. 'Ik was blij dat we elke maand konden factureren', blikt hij terug. 'Ik heb drie kinderen en herinner me dat mijn vrouw vanuit de Carrefour belde dat er deze maand geen choco zou zijn.'

Tsjernobyl

Cretskens reisde ook naar Tsjernobyl om een deel van de radioactieve metaalschroothoop van de stilgelegde kernreactoren te reinigen. De machine was te vergelijken met een 450 kilogram zwaar, 1,6 meter lang 'machinegeweer', dat reinigende lichtkogels reflecteert op een oppervlak, vuil en roest doet verdampen of pulveriseert en het weinige afval dat vrijkomt meteen met een stofzuiger opzuigt.

De testen waren een succes en vandaag is Netalux klant aan huis bij Dow, Soudal, Janssen Pharmaceutica, Evonik en Engie.

Maar Cretskens was niet 100 procent gelukkig met de machines die hij insourcete en besliste vorig jaar, na een kapitaalverhoging, zelf laserreinigers te bouwen in het atelier in Diest. 'We wilden efficiëntere en productievere machines.' Deze week werden de eerste twee exemplaren - totaal prijskaartje circa 400.000 euro - verkocht aan het industriële reinigingsbedrijf Victor Peeters uit Herentals, dat onder meer werkt voor Exxon, Total, DSM en Shell.

'We zijn het enige bedrijf dat zowel service, productie van laserreinigers als opleiding aanbiedt', zegt Cretskens. Netalux wil de productie zo snel mogelijk opvoeren tot 'meerdere tientallen machines per jaar'. De serviceactiviteit blijft behouden 'om de vinger aan de pols te houden en technologie te testen'. 'Onze omzet gaat dit jaar maal zes. We hopen break-even te draaien. Volgend jaar verwachten we winst'. Cijfers wil Cretskens niet geven. 'De concurrentie kijkt mee.'

Corona

Last van de coronacrisis heeft Netalux amper. De aanvoer van componenten voor de nieuwe lasermachine verliep niet altijd vlot en sommige contracten - zoals de reiniging van de turbines van de centrale van Engie in Zandvliet en de verwijdering van toxisch afval in de fabriek van Evonik in Antwerpen - werden een paar maanden uitgesteld.

'Andere projecten voor Engie en Datwyler gaan gewoon door', zegt Cretskens. 'We kregen net een offerteaanvraag van het Nederlandse FinCo Fuel voor het verwijderen van een coating op de installatie. Toch is het niet dringend. We zien dat veel bedrijven zich aan het reorganiseren zijn en revisies en renovaties van installaties laten doorgaan.'

Schermvullende weergave Pieter Cretskens en Emmanuel Flaam bij hun laserreinigingsmachine. ©rv

Cretskens heeft geluk gehad dat zijn grootste werf bleef doorlopen, zegt hij. In Nederland maakt Netalux voor een openbaarvervoermaatschappij een metrotunnel asbestvrij. 'Voor die opdracht - die enkel tussen halfeen en halfvijf 's nachts mocht gebeuren - hebben we snel geschakeld. We zijn een week uitvoerig gaan testen met monitoring van de overheid en hebben een speciale afzuigmond op onze machine gemaakt. Er was geen enkele uitstoot naar de omgeving.'

Laserreiniging wordt volgens Cretskens de technologie van de toekomst. Hij ligt er niet wakker van dat bedrijven die zijn nieuwe machines kopen, nu ook concurrenten worden. 'De vraag is niet óf de grote industriële reinigingsbedrijven de technologie gaan toepassen, maar wanneer. Daarom kunnen ze beter klant zijn bij ons. Wij blijven sowieso een nichespeler. We doen enkel laserreiniging.'

Wat Netalux onderscheidt van andere laserreinigers? 'We ontwikkelden software die in elk productieproces kan worden geïntegreerd en onze lasers zijn voorzien van een tot 115 graden draaibare laserkop.'

Gamechanger

Of de coronacrisis iets zal veranderen? 'Het wordt een gamechanger voor de industrie. Werknemers en werkgevers gaan gezondheid in een breder kader bekijken. Wij kunnen daar de vruchten van plukken.'

Netalux voerde onlangs met succes testen uit om installaties volledig steriel, bacterievrij, te maken. 'Ondanks de coronacrisis was daar geen vraag naar', zegt Cretskens. 'Waarschijnlijk zijn er goedkopere manieren om dat te doen.'

Netalux Gespecialiseerd in het verwijderen van afval via lasertechnologie. Opgericht in 2017 door nucleair ingenieur Pieter Cretskens en marketeer Emmanuel Flaam. De eerste twee jaar deden ze alles zelf. In 2019 werd de eerste werknemer aangeworven. Vandaag telt het bedrijf tien werknemers. Is in handen van de twee oprichters (elk 31,5%) en de Groep Cretskens (37%), een investeerder in retail, bouw en vastgoed en verre familie van de oprichter. Omzet en winstcijfers van het afgelopen jaar werden niet vrijgegeven.