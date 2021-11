Limburgs bedrijf Tenneco loost al jaren meer PFOS dan vergund

Het bedrijf Tenneco uit het Limburgse Sint-Truiden krijgt al jaren toestemming om PFOS-lozingen te doen in de riolering die ruim de norm van 0,1 microgram per liter overschrijden. Dat schrijft Het Belang van Limburg donderdag.

Al in 2012 is in de milieuvergunning van Tenneco sprake van PFOS dat volop in de aandacht is gekomen door het 3M-dossier uit Zwijndrecht. De stof wordt gelinkt aan de verstoring van de hormoonhuishouding, een verhoogd risico op kanker en een verzwakking van het immuunsysteem.

Het Amerikaanse Tenneco produceert in ons land schokdempers en telt hier zo'n 1.000 werknemers. Het kreeg oorspronkelijk een lozingsnorm van 25 microgram per liter, op voorwaarde dat dat na twee jaar zou zakken naar 0,1 microgram per liter. Maar het bedrijf slaagde daar niet in. Daarom stelde de overheid de norm voor Tenneco jarenlang bij.

Melsterbeek

In 2018 vroeg het bedrijf opnieuw vier jaar uitstel, met succes. Het mag tot 2022 nog altijd 1,5 microgram per liter lozen. Het PFOS van de fabriek wordt afgevoerd via de openbare riolering en komt zo terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Melsterbeek.

Uit metingen blijkt dat Tenneco zelfs de soepelere normen niet haalt. Natuurpunt vraagt een onderzoek naar een mogelijk verband met de opmerkelijk hoge PFOS-concentraties in de Melsterbeek die enkele jaren geleden opdoken in een studie van de UAntwerpen. Daarbij bleken vissen tot elf keer meer PFOS te bevatten dan de norm.