Luc Tack: ‘Dit is onze tweede lockdown van het jaar'

Picanol en Tessenderlo, de twee bedrijven waarvan Luc Tack de CEO is, waren het jaar goed gestart maar door de pandemie wordt 2020 een groot vraagteken. ‘De enige zekerheid is dat er totale onzekerheid is.’

Nog voor het coronavirus België binnenkwam, lag de Ieperse site van de weefgetouwenproducent Picanol al stil. Dat gebeurde in januari door een cyberaanval. Drie weken duurde het om alles up and running te krijgen. Dat lukte en het kostte het bedrijf minder dan 1 miljoen euro.

Sinds begin deze week is het door het coronavirus weer prijs in Ieper. ‘Onze tweede lockdown’, zegt Luc Tack, de CEO en grootaandeelhpouder van Picanol. ‘Het is een gelijkaardige situatie. Alleen weten we nu niet wat er nog komt. De enige zekerheid is dat er totale onzekerheid is.’

Heroes

Vanuit Ieper blijft Picanol wel vervangstukken leveren. Ook de gieterij draait nog. Maar de assemblage van weefgetouwmachines ligt stil omdat de toelevering van enkele onderdelen stokt. Ongeveer 1.000 van de 1.500 werknemers zijn tijdelijk werkloos. ‘We bekijken het van dag tot dag. Intussen plannen we aanpassingen op de werkposten om onze werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Want dat zijn voor mij allemaal heroes.’

Het is niet dat de orderstroom plots tot nul is gereduceerd. ‘Vanuit China begint de vraag op te pikken. Er blijven ook van elders orders komen, maar het kan snel keren. Vorige week riepen de Engelsen nog om leveringen, nu is alles daar in lockdown.’

Gedetailleerde prognoses voor 2020 geeft het bedrijf niet. 'Het is onvoorspelbaar’, zegt Tack bij de voorstelling van de jaarresultaten van 2019. Picanol Group , voor het eerst met de volledig geconsolideerde resultaten van chemiebedrijf Tessenderlo, zag de omzet met 2 procent stijgen. De recurrente bedrijfswinst zakte met 14 procent.

Het ‘oude Picanol’ (afdeling Machines & Technologies in de holding) maakte een slechte beurt. De vraag naar weefgetouwen daalde fors door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, en de recurrente bedrijfswinst zakte met twee derde.

Tessenderlo

De vier motoren van Tessenderlo boerden wel goed. De meststoffendivisie leverde de belangrijkste winstbijdrage, terwijl de divisies Industrial Solutions (kunststof buizen, chemicaliën voor waterzuivering) en Bio Valorisation (gelatine, verwerking van slachtafval) de bedrijfswinst meer dan verdubbelden. En dan is er nog T-Power, de elektriciteitscentrale in Tessenderlo, die het bedrijf twee jaar geleden kocht. Tot 2026 heeft de centrale een leveringscontract met RWE en zijn de inkomsten gegarandeerd. Tack smeedt al grotere plannen voor een tweede centrale op die site. ‘We zijn dat aan het bestuderen’, klinkt het.

We moeten vooruit en investeren. Daar is geen discussie over. Luc Tack CEO Picanol en Tessenderlo

Ondanks de onzekerheid keert Picanol Group 3,5 miljoen euro dividend uit. Het investeringsbudget voor dit jaar gaat omlaag, met de helft tot 80 miljoen euro. ‘In Ieper komt er een geautomatiseerd magazijn. We bekijken een expansie van de meststoffenfabriek in het Franse Rouen en in Roemenië komt er een nieuwe fabriek van Psicontrol (elektronica). 'We moeten vooruit en investeren. Daar is geen discussie over.'