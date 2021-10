Luc Tack in de problemen door conflict tussen Europa en Wit-Rusland

De kaping van een Ryanair-toestel door het regime in Wit-Rusland en de daaropvolgende economische sancties van Europa dreigen gevolgen te hebben voor het 'paradepaardje' van het chemiebedrijf Tessenderlo Group, eigendom van de Belgische ondernemer Luc Tack.

De aanvoer van een deel van de grondstoffen voor de meststoffenfabriek van Tessenderlo Group in Ham dreigt verstoord te raken door een conflict tussen Europa en Wit-Rusland.

Het bedrijf, waar ondernemer Luc Tack hoofdaandeelhouder is, produceert in Ham kaliumsulfaat (SOP), waarvoor het wereldwijd marktleider is. Dat is een wateroplosbare meststof voor de kweek van groenten, fruit en bloemen.

Paradepaardje

Het is naar eigen zeggen zelfs ‘het paradepaardje’ van de meststoffendivisie, maar hoe belangrijk het is voor de omzet en de winst van het bedrijf is niet uit te maken.

Voor de productie van SOP gebruikt Tessenderlo Group de grondstoffen zwavelzuur en kaliumchloride (MOP). Met die MOP dreigen problemen.

Voor de aankoop van MOP richt Tessenderlo Group zich sinds jaar en dag tot Belaruskali, een staatsbedrijf in Wit-Rusland. Het is een van de bedrijven die getroffen zijn door de economische sancties die Europa oplegt als antwoord op de gebeurtenissen in Wit-Rusland eerder dit jaar.

Ryanair

Een Ryanair-vliegtuig werd verplicht te landen in Minsk, waarna een regeringskritische journalist van het toestel werd geplukt en gearresteerd. Europa veroordeelde de ‘kaping’ georkestreerd door president Aleksandr Loekasjenko en legde economische sancties op tegen staatsbedrijven.

Op korte termijn is er geen impact. We hebben voorraden, maar op langere termijn moet een oplossing komen. Frederic Dryhoel Woordvoerder Tessenderlo Chemie

De export van MOP naar Europa wordt aan banden gelegd. Het gaat specifiek over MOP met een kaliumconcentratie van minder dan 40 procent en meer dan 62 procent. Dat betekent dat een deel van de aanvoer naar de fabriek in Ham verstoord dreigt te worden.

‘Het is nog geen probleem. We hebben voorraden en kunnen nog verder werken. Op korte termijn is er geen impact, maar op langere termijn moet er een oplossing komen’, zegt Frederic Dryhoel, de woordvoerder van Tessenderlo Group.