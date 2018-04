Luc Tack koopt elektriciteitscentrale

Tessenderlo Group zet in op een Belgische kernuitstap en koopt zijn partners uit in de elektriciteitscentrale T-Power. Het chemiebedrijf legt daarvoor 328 miljoen euro op tafel.

T-Power werd in 2011 opgericht en baat in de gemeente Tessenderlo een gasgestookte centrale uit met een vermogen van 425 megawatt, goed voor zowat 2 procent van de totale Belgische capaciteit.

Tessenderlo Group , Siemens en International Power investeerden destijds samen 440 miljoen euro in de bouw ervan en sloten een deal met Essent, nu onderdeel van het Duitse RWE, om de opgewekte stroom af te nemen.

Door de jaren heen is het aandeelhouderschap aanzienlijk gewijzigd, met als resultaat dat Tessenderlo Group een belang van 20 procent overhield. Nu heeft Luc Tack, CEO van het chemiebedrijf, beslist de overige 80 procent op te kopen. Het bedrijf betaalt daarvoor 138 miljoen euro en neemt daarbovenop 190 miljoen euro schulden over wat de waarde van de deal op 328 miljoen euro brengt.

T-Power haalde vorig jaar 69 miljoen euro omzet, 52 miljoen euro recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) en 19 miljoen euro nettowinst.

Kernuitstap

'Het is de modernste stroomcentrale van België', zegt Luc Tack. 'De andere aandeelhouders wilden verkopen en we hebben die kans gegrepen. De centrale heeft sinds de opstart nog niet zo veel gedraaid door de concurrentie van windenergie en goedkopere elektriciteit van de Duitse bruinkoolcentrales. Maar deze centrale heeft mooie vooruitzichten.'

Tack zet volop in op het tijdperk zonder kernenergie dat er zit aan te komen. 'Het gat dat valt, zal moeten opgevuld worden. Gascentrales zijn flexibel en kunnen snel opgestart en stilgelegd worden. Ze zijn onmisbaar om te koppelen aan hernieuwbare energie om blackouts te voorkomen. Als het niet waait, moet er toch ook stroom zijn', zegt hij.

Of hij nu een grote voorvechter is geworden voor een snelle kernuitstap? 'Dat moet de politiek regelen. Op het einde komt men altijd wel tot de goede beslissing', zegt hij diplomatisch. 'Soms duurt het wat lang en dat is lastig voor ondernemers.'

Kelderende omzet

Tessenderlo Group meldt tegelijkertijd nabeurs dat de omzet in het eerste kwartaal met 13,6 procent is gedaald tot 386,4 miljoen euro. De rebitda kreeg zelfs een tik van 31 procent tot 37,8 miljoen euro.

Financieel directeur Stefaan Haspeslagh legt uit: 'We hebben een strenge en lange winter gehad, zeker in de VS waardoor het landbouwseizoen er traag op gang is gekomen.' Dat liet zijn sporen na in de de verkoop van meststoffen, de belangrijkse activiteit van de groep. In Europa heeft de winter de verkoop van plastic buizen voor rioleringen gedrukt. Ook de lagere verkoopprijzen voor dierlijke vetten - die het bedrijf haalt uit slachtafval - en opstartkosten van nieuwe fabrieken wogen op de winstmarge.