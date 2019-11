Luc Tack trekt winstprognose Tessenderlo op

Het aandeel is sinds de publicatie van de halfjaarresultaten in augustus in opmars, al is de piek van 2017 nog niet in zicht. Luc Tack blijft intussen bijna dagelijks aandelen in bulk aankopen. Eerder deze maand bijvoorbeeld kocht hij een groot aandelenpakket voor 5,9 miljoen euro. Zijn belang - rechtstreeks en via Picanol - is gaandeweg aan het stijgen richting 50 procent.