M/V van de dag | Hans Van Bylen

Belgische topman moet Duitse Pritt-maker door woelig water navigeren

‘Volatiele wisselkoersen.’ Toen Hans Van Bylen in een gesprek met De Tijd eind vorig jaar de vraag kreeg wat managers aan de top van de consumentenbusiness uit hun slaap houdt, noemde de Belgische CEO als eerste valutazorgen. Dat, en de opmars van big data, Amazon en Alibaba. Het bleken geen loze woorden, werd gisteren duidelijk. Henkel, het Duitse chemiebedrijf boven merken als Pritt en Fa, moest een teleurstellend tweede kwartaal opbiechten met ongunstige wisselkoersen als een van de voornaamste boosdoeners.

De multinational met hoofdkwartier in Düsseldorf was genoodzaakt zijn winstprognose voor 2018 naar beneden bij te stellen. Een stijging van 5 tot 8 procent wordt er een van 3 tot 6 procent. Die waarschuwing volgt op een kwartaal waarin de operationele winst met 1,8 procent toenam tot 926 miljoen euro. Analisten hadden 940 miljoen euro verwacht.

Naast valutaproblemen in Turkije, Mexico en Rusland spelen ook prijzen voor grondstoffen Henkel parten. Zonder deze factoren, waarop Henkel weinig tot geen vat heeft, zou de operationele winst met 7,7 procent zijn toegenomen, drukte Van Bylen analisten en beleggers op het hart.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Henkel, dat al meer dan 140 jaar bestaat en nog altijd voor de meerderheid in handen is van de familie Henkel, is de grootste producent van lijmen ter wereld. Het maakt onder meer de consumentenmerken Pattex en Pritt, maar haalt steeds meer omzet uit industriële lijmen voor auto’s, vliegtuigen of chips voor smartphones. Daarnaast heeft het bedrijf ook een tak met beautyproducten (met de shampoos van Schwarzkopf) en met wasmiddelen (Persil, Dixan). Sterk uiteenlopende activiteiten dus - te uiteenlopend vinden sommige analisten.

Van Bylen kwam er in mei 2016 aan het roer. Hij nam toen de teugels over van Kasper Rorsted, de Deen die intussen sportreus Adidas leidt. Aanvankelijk ging het goed, de eerste 18 maanden na het aantreden van Van Bylen klom het aandeel gestaag 25 procent hoger. Maar veel van die winst is uitgehold. Sinds Nieuwjaar staat het aandeel op verlies. Dat heeft te maken met de leveringsproblemen voor zijn shampoos en detergenten in de Verenigde Staten waarmee het bedrijf te maken had in het voorjaar. De kwartaalresultaten hadden gisteren weinig invloed. Het aandeel bleef nagenoeg stabiel.

De 57-jarige Van Bylen werkt al bijna zijn hele carrière voor Henkel, dat in 2017 een omzet draaide van 20 miljard dollar. De in Antwerpen geboren econoom kwam er aan boord als productmanager voor de Belgische activiteiten, en verhuisde al in 1992 naar de hoofdzetel in Düsseldorf.