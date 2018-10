M/V van de week | Ilham Kadri

Solvay slaat barst in glazen plafond door Marokkaans-Franse vrouw te kiezen als nieuwe CEO

U zou het misschien niet meteen verwachten van een 155 jaar oud bedrijf dat nog steeds voor een groot stuk in handen is van de rijke nazaten van de eerbiedwaardige stichters. Maar zonder er bewust op aan te sturen, heeft de top van de Belgische chemiereus Solvay met het nieuws van dinsdag - dat Ilham Kadri volgend jaar de touwtjes als nieuwe CEO in handen neemt- een statement van formaat uitgestuurd.

Niet alleen wordt ze de eerste vrouw aan het hoofd van de eeuweling. Zelfs in 2018 gebeurt het nog altijd zelden dat een bedrijf van die omvang - 10,1 miljard euro omzet in 2017, een beurswaarde van ruim 11 miljard en 26.800 werknemers in 61 landen - geleid wordt door een vrouw. Die dan nog eens allochtone roots heeft: Ilham Kadri is de op Valentijnsdag van 1969 geboren dochter van een Marokkaanse vader en een Franse moeder. Ze werd grootgebracht in de Marokkaanse havenstad Casablanca. Haar voornaam betekent ‘inspiratie’. Het was een keuze van haar grootmoeder.

Met de hulp van haar grootmoeder. De nieuwe CEO van Solvay, Ilham Kadri, werd in Casablanca opgevoed door haar grootmoeder. Die koos haar naam en wou als analfabete een beter leven voor haar kleindochter dan ze zelf had. Ze zette Kadri ertoe aan te studeren om zelf haar leven te kunnen bepalen. Studax. Kadri sloeg de raad van haar grootmoeder allerminst in de wind. Na haar middelbaar trok ze naar Frankrijk om fysica en chemie te studeren.Voor haar masterproef zocht ze zelfs Canada op.Terug in Frankrijk werd ze chemisch ingenieur en doctor in de scheikunde. Ze deed er alles samen slechts zeven jaar over. Zonder oogkleppen. Ze is geen nerdy wetenschapster, al heeft ze wel een passie voor technologie en een patent op haar naam. Kadri is een voorvechtster van vrouwenrechten, diversiteit en een inclusieve samenleving. Ook met daden, door haar werk bij verenigingen.Het leverde al meerdere prijzen op. De cirkel is rond. Als studente in Frankrijk werkte ze voor een lokale vestiging van Solvay. Goed twee decennia later komt ze helemaal aan de top van de Belgische multinational te staan.Met een reeks andere chemiebedrijven als tussenstations.In de loop van haar carrière deed ze zes landen aan.Ze werkte ook zes jaar in België, bij Shell en UCB.

Daar houdt de rol van de vrouw in het leven van Ilham Kadri (49) niet op. Ze voedde haar kleindochter op en maakte haar duidelijk dat ze beter af zou zijn als ze zou studeren. Kadri verwees vorig jaar in een interview met het Nederlandse blad Management Scope in dat verband naar een Marokkaans gezegde. Dat wil dat je als meisje het ouderlijk huis maar op twee manieren kan verlaten: om bij je man te gaan wonen of om naar je graf te worden gebracht. ‘Mijn grootmoeder zei: ‘Zoek de derde weg via kennis en opleiding. Alleen dan heb je de vrijheid om zelf te bepalen waar, hoe en met wie je wilt leven.’’ Als analfabete kon de oude vrouw het weten. Het deed Kadri besluiten om op haar zeventiende, na de middelbare school, naar Frankrijk te trekken om er voort te studeren. Een avontuur, maar van een beperkte omvang: haar moeder en halfbroer woonden er al. Ze had er dus een sociaal vangnet.

Kadri reeg in Lyon, Québec in Canada en Straatsburg de diploma’s aan elkaar. Ze mag zich master, ingenieur en doctor in de scheikunde noemen en had slechts zeven jaar nodig om die bullen in de wacht te slepen. Bovendien vond ze nog tijd om als jobstudent te werken. Uitgerekend in een onderzoekscentrum van Solvay in het oosten van Frankrijk.

België

Dat is lang niet de enige reden waarom de top van Solvay na een lange zoektocht besloot dat ze het ideale profiel heeft om in de voetsporen van de Fransman Jean-Pierre Clamadieu te treden. Er is ook haar ervaring met België. Ze werkte zes jaar in ons land, bij Shell en UCB. Kadri leerde hier ook haar man kennen. Haar tienerzoon werd er geboren. Het maakt dat ze na haar overstap van UCB naar Zwitserland, waar ze aan de slag ging voor het Amerikaanse Huntsman, en daarna naar andere werkgevers en landen nog vaak in Brussel was om haar schoonouders te bezoeken.

Haar hele loopbaan ademt chemie. Ze was voor vijf chemiespelers aan de slag, wat haar flink wat internationale ervaring opleverde. Ook in haar huidige job, als CEO van het Amerikaanse Diversey, is de scheikunde niet ver weg. Diversey is een grote speler in schoonmaakproducten en aanverwante apparatuur, met 9.200 werknemers en een omzet van omgerekend 2,4 miljard euro. Daar leerde ze een grote groep aansturen en een bedrijf in transformatie leiden dat vorig jaar nog maar eens van eigenaar veranderde. Solvay heeft net een grote transformatie doorgemaakt, met desinvesteringen en miljardenovernames.

Bij Diversey toonde de topmanager tevens dat ze een turbo kan zetten op de financiële resultaten. Dat wordt een van haar hoofdtaken bij Solvay: het potentieel van het ‘nieuwe’ bedrijf ontsluiten en het beter laten renderen. De slogan van het concern ‘Asking more from chemistry’ wordt zo ‘Asking more from Solvay’.

Patent

Voeg daarbij haar kennis van de strategische markten van de Belgische groep en haar passie voor innovatie, waarop Solvay sterk inzet, en het wordt nog duidelijker waarom ze als wit konijn uit de hoed van de raad van bestuur kwam. Haar passie kon Kadri onder meer botvieren bij Shell in België, waar ze lid was van een onderzoeksteam dat een synthetische flessenstop ontwikkelde die verhindert dat de drank besmet geraakt. Het leverde haar een patent op.

Ondanks haar indrukwekkend palmares verloochent de vrouw haar afkomst en de lessen van haar grootmoeder niet. Buiten Diversey heeft ze slechts één bestuursmandaat: bij A.O. Smith, een Amerikaanse producent van warmwatertoestellen. Ze steekt haar vrije tijd liever in initiatieven om de wereld beter te maken en om meer vrouwen te laten studeren en actief te doen worden in bedrijven. Niet voor niets neemt ze in haar profiel op Twitter op dat ze ‘gepassioneerd’ is door ‘duurzaamheid, digitalisering, voedselveiligheid, diversiteit en een inclusieve samenleving’.

Kadri richtte het ISSA Hygieia Network op, een tak van de internationale beroepsfederatie van de schoonmaakindustrie die streeft naar meer vrouwelijke professionals. En ze zit in de adviesraad van diverse organisaties die het glazen plafond voor vrouwen willen doorbreken. ‘Dat glazen plafond bestaat echt’, maakte ze in hetzelfde interview met Management Scope nog eens duidelijk voor wie eraan zou twijfelen. Haar inzet werd beloond met prijzen als de World Women Awards en Stevie Awards.