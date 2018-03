Meer verlies voor Avantium

Dat Avantium verlies maakt, is niet abnormaal. Het zit nog volop in investeringsmodus. Het moet nog een tijdje wachten voor het zijn peftechnologie kan commercialiseren. Pef is een plantaardig alternatief voor pet, momenteel de basisgrondstof voor allerhande drankflessen zoals bijvoorbeeld Resilux ze produceert.

Antwerpen

De eerste 100 procent 'groene' flessen komen er evenwel pas en vroegste in 2023, want de bouw van de fabriek die Avantium en zijn partner BASF daarvoor in Antwerpen wil neerzetten liep vertraging op. 'Het extra ontwikkelingswerk kost tijd. We moeten nieuwe apparatuur bestellen en testen. Dan spreken we al snel over 24 tot 36 maanden. We moeten dit oplossen voor we aan de grote fabriek beginnen', zei CEO Tom Van Aken begin dit jaar.