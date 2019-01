Mega-investering Ineos in Antwerpse haven is rond

De Antwerpse haven heeft een akkoord bereikt met de Britse chemiegroep Ineos over de bouw van twee fabrieken in de haven. Het gaat om een investering van 2,7 miljard euro die goed is voor 500 jobs.

De kogel is door de kerk. De Britse chemiegroep Ineos en het Antwerpse havenbedrijf hebben een akkoord bereikt over een mega-investering in de Antwerpse haven. Ineos gaat 2,7 miljard euro investeren in twee fabrieken op de Antwerpse rechteroever, ten noorden van het dorp Lillo. De investering komt op de terreinen van Gunvor, Monsanto en Solvay.

Begin januari meldde De Tijd dat de deal zo goed als rond was, maar dat de laatste gesprekken werden gevoerd met het Russische bedrijf Gunvor dat terreinen moest afstaan om plaats te maken voor de twee fabrieken van Ineos. Die gesprekken zijn afgerond. Morgen is een persconferentie gepland over de investering.

Het speerpunt van de investering op de Antwerpse rechteroever is de bouw van een kraker, een investering van 1,7 miljard die ethaangas omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen in de chemiesector. Het is de eerste keer in 20 jaar dat nog een kraker op het Europese vasteland wordt gebouwd. De investering is tegelijk de grootste in de Europese chemiesector in 20 jaar.

500 Jobs De investering van de Britse chemiegroep Ineos levert 500 nieuwe jobs op

Ineos, dat in amper twee decennia uitgroeide tot een van de grootste onafhankelijke chemiebedrijven ter wereld, wil op diezelfde locatie ook een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) bouwen. De PDH-fabriek zal propaangas omzetten in propyleen, een basisgrondstof voor de plasticindustrie.

De twee fabrieken moeten in 2023 klaar zijn en 500 rechtstreekse jobs opleveren. Op piekmomenten zouden 3.000 tot 4.000 mensen aan de bouw ervan werken.

Rotterdam haalt bakzeil

Antwerpen onderhandelde meer dan acht maanden met Ineos om de mega-investering binnen te halen. Aanvankelijk wou de Britse groep de twee projecten verdelen over haar bestaande West-Europese vestigingen.

Midden vorig jaar maakte de Britse miljardair Jim Ratcliffe, de eigenaar van Ineos, bekend het de twee fabrieken wegens synergievoordelen op een plaats zou samenbrengen, ergens 'langs de kust van Noordwest-Europa’. Antwerpen en Rotterdam kwamen als de topfavorieten uit de bus. Ineos heeft in Antwerpen verschillende vestigingen. In Rotterdam is de Britse chemiegroep niet aanwezig. Ineos koos uiteindelijk voor Antwerpen.

Een nieuwe kraker betekent een forse versterking van de chemische sector in Antwerpen, na Houston de belangrijkste petrochemische cluster van de wereld.

Met de monsterinvestering van Ineos kan de Antwerpse haven de kater doorspoelen die ze opliep met de geplande fabriek van het Saoedische ERS. Dat bedrijf kondigde drie jaar geleden aan dat het in de haven een plasticrecyclagefabriek wilde bouwen, een investering van 3,7 miljard euro en goed voor 900 jobs. Na twee jaar onderhandelen trok het Antwerpse havenbedrijf de stekker uit het project omdat het niet levensvatbaar bleek.

Goed voor Antwerpse chemie

De investering van Ineos bevestigt de Antwerpse haven als de chemische hotspot van Europa en is belangrijk voor de verankering van de chemie in Europa en Antwerpen. Het toont aan dat chemie de motor is van de Antwerpse haven. Vorig jaar werden al voor 5 miljard euro investeringen in de Antwerpse chemie aangekondigd.

Ineos is niet de eerste chemiegroep die een nieuwe PDH-fabriek in Antwerpen wil bouwen. In oktober maakte het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis bekend dat het 1 miljard euro investeert in een nieuwe propyleenfabriek in zijn vestiging in Kallo. Dat zal 100 extra jobs opleveren. De fabriek wordt begin 2022 opgestart.

De afgelopen jaren werd in de Belgische chemiesector - die 60.000 mensen tewerkstelt - jaarlijks circa 2 miljard euro geïnvesteerd, voornamelijk in uitbreidingen van bestaande installaties.

De investeringen van Ineos en Borealis zetten Antwerpen weer op de wereldkaart en bewijzen dat België nog altijd in de wereldwijde chemiesector meespeelt, ondanks de gigantische complexen die de afgelopen decennia zijn neergepoot in het Midden-Oosten, Singapore en Houston (Texas).