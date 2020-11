Milieuorganisaties zetten strijd tegen Ineos verder

14 milieuorganisaties hebben een kortgeding aangespannen om de ontbossing van de site in het Antwerpse havengebied waar Ineos een nieuwe fabriek wil bouwen te voorkomen.

De strijd van de milieuorganisaties tegen de nieuwe fabriek van de chemiereus Ineos gaat onverdroten verder. 14 organisaties hebben een kortgeding aangespannen om te voorkomen dat Ineos 55 hectare bos kapt voordat ze een beroepsprocedure kunnen instellen tegen de jongste omgevingsvergunning van de Vlaamse regering. Als het verzoek wordt goedgekeurd, moet Ineos de kap uitstellen tot er een uitspraak in beroep is. Een beslissing wordt deze week verwacht.

'We zullen juridische stappen blijven ondernemen om te voorkomen dat dit project doorgaat, zodat we de mensen en de planeet kunnen beschermen tegen de onomkeerbare schade die deze fabriek zal aanrichten', zegt Maria Jolie Veder, een advocate van ClientEarth, een ngo die internationale juristen inzet voor milieukwesties en een van de 14 organisaties.

Project One

De Britse chemiereus Ineos van de Britse miljardair Jim Ratcliffe kondigde vorig jaar aan dat hij ten noorden van het dorpje Lillo op de Antwerpse rechteroever twee reusachtige fabrieken gaat bouwen: een kraker die ethaan kraakt tot ethyleen en een fabriek die propaan omzet in propyleen. Beide stoffen zijn basisgrondstoffen voor de plasticindustrie. De fabrieken kregen de naam Project One.

De twee projecten zijn goed voor 3 miljard euro , een van de grootste investeringen in de Europese chemie-industrie van de afgelopen 20 jaar. Ratcliffe belooft ook 400 nieuwe jobs. De twee fabrieken moeten in 2025 klaar zijn.

Enkele natuur- en buurtorganisaties tekenden beroep aan tegen de omgevingsvergunning, die was goedgekeurd door de stad Antwerpen en de provincie. Daarop kwam het dossier op het bord van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) terecht, die eind september een gunstig advies gaf . Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekrachtigde dat advies eind oktober .