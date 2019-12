Missie volbracht voor solidaire bio-innovator Feike Sijbesma

Na 32 jaar, waarvan 13 jaar als CEO, verlaat Feike Sijbesma het chemie- en biotechconcern DSM. De Nederlander transformeerde het bedrijf tot een duurzame gezondheidsspeler.

Als Feike Sijbesma (60) in mei bij DSM vertrekt, laat hij een ander bedrijf achter. Toen hij in 2007 na 19 jaar dienst CEO werd, was het Nederlandse concern een grote naam in de bulkchemie en maakte het grondstoffen voor nylon en plastic. Vandaag is het een wereldmarktleider in vitamines en voedingssupplementen.

x3 Beurskoers Het DSM-aandeel verdrievoudigde onder Sijbesma's hoede.

Het lijkt een gekke switch, maar voor Sijbesma was hij logisch. Van bij het begin stelde hij de historische positie van DSM in vraag. ‘Ik twijfelde of we in die sector nog een betekenisvolle rol konden spelen. Onze concurrenten uit het Midden-Oosten halen de grondstoffen gratis uit de grond. En bovendien levert bulkchemie producten op die niet bij mijn wereldbeeld passen.’

Sijbesma stuurde DSM voorzichtig weg uit de chemicaliën - in 2016 nam het bedrijf afscheid van de laatste onderdelen voor basischemie - en spitste meer toe op gezondheid. Er zijn zo veel problemen met onder- en overvoeding dat DSM die niet kan laten liggen, redeneerde hij. ‘Als je impact kan hebben, moet je handelen. We helpen elk jaar 40 miljoen mensen aan gezonde voeding. Daar ben ik heel trots op’, zei hij ooit in een interview.

Niet doorsnee

De wetenschap bleef wel altijd belangrijk voor de medisch bioloog. De drive voor verandering deelt hij met Charles Darwin, een van zijn idolen. ‘De wereld om ons heen zal continu veranderen. Alleen door mee aan te passen kan je blijvend succesvol zijn’, zei hij. Het werkte. Onder zijn hoede ging het aandeel van het beursgenoteerde DSM maal drie. Maar toen Sijbesma begin 2018 met een ebitda-groei van 15 procent uitpakte en aankondigde dat DSM na een jarenlang celibaat opnieuw sterk genoeg stond om overnames te doen, werden dromende aandeelhouders snel weer met de voetjes op de grond gezet. Dividend was geen prioriteit. ‘We zijn in het leven geroepen om het bedrijf te laten groeien. Niet om allerlei uitkeringen te doen aan aandeelhouders, maar hen mee te laten profiteren van de groei van het bedrijf.’

Het is gevaarlijk om als bedrijf bijziend te worden. Nog meer mannen brengen mij geen nieuwe inzichten. Een innovatief bedrijf heeft diversiteit nodig. Feike Sijbesma Vertrekkend CEO DSM

Sijbesma - op z’n Fries uitgesproken als Siebesma, al werd hij in het Noord-Hollandse Nieuw-Loosdrecht geboren - maakte zich in Nederland geliefd als een maatschappelijk betrokken bestuurder met oog voor duurzaamheid en solidariteit. In 2018 voerde hij de top 200 van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant aan. Het Nederlandse dagblad typeerde hem toen als ‘een niet doorsnee topman’.

Sijbesma is een notoir voorstander van de CO2-taks voor bedrijven en een uitgesproken ecologist. ‘Ik heb alles afgestoten of wil alles afstoten wat te maken heeft met het schaden van het milieu, zoals puur plastic en bulkchemicaliën. Niets is taboe.’ Hij is ook ‘climate leader’ van de Wereldbank en een aanjager van NL2025, een verzameling van toplui die zich inzetten voor een betere toekomst voor Nederland en daarbij focussen op duurzame groei.

Diversiteit

Daarnaast is Sijbesma een voorvechter van diversiteit op de werkvloer. Hij verwijst geregeld naar het boek ‘The Loudest Duck’ van Laura Liswood als inspiratiebron. ‘Het is gevaarlijk om als bedrijf bijziend te worden. Nog meer mannen brengen mij geen nieuwe inzichten. Een innovatief bedrijf heeft diversiteit nodig.’